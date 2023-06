Au terme du dernier match de l’ASSE cette saison, Laurent Batlles a transmis ses besoins pour l’été aux dirigeants stéphanois.

AS Saint-Etienne : Laurent Batlles satisfait du bilan de son équipe

L’ASSE a fini la Ligue 2 sur une victoire face à Valenciennes FC (2-0), vendredi soir au stade Geoffroy-Guichard. L’équipe de Laurent Batlles a terminé à la 8e place avec 53 points, malgré le retrait de 3 points au coup d’envoi de la saison. De plus, l’AS Saint-Etienne est la meilleure attaque du championnat avec 63 buts marqués, mieux que le Havre AC (46 buts) et le FC Metz (61 buts), les deux clubs promus en Ligue 1. L’entraineur des Verts s’en réjouit. « Il faut se souvenir qu'on était à sept points du premier relégable fin janvier et on fini huitième. Je suis très fier de mes joueurs, de ce qu’ils ont montré même dans l’adversité. Notre saison est honorable, pas plus que ça. On est parti de tellement loin avec cette reconstruction, ces huis clos, ces points en moins. »

Mercato ASSE : Laurent Batlles veut « garder une ossature d’équipe »

Après avoir jugé le bilan de l’ASSE positif, surtout dans la deuxième moitié de la saison, Laurent Batlles a annoncé la couleur sur la saison prochaine. Il a transmis un message clair à Loïc Perrin et à la haute direction stéphanoise. Il veut naturellement des renforts pendant le mercato estival, mais surtout conserver les joueurs décisifs, afin de « pourvoir repartir sur de bonnes bases la saison prochaine. »

« On veut se donner les moyens de garder une ossature d’équipe. Il est important de ne pas repartir de zéro comme l’année dernière, il faudra de la stabilité. J’ai toujours parlé d’humilité et de simplicité. C’est ce sur quoi il faudra se baser l’année prochaine », a demandé l’entraineur de l'AS Saint-Etienne, en conférence de presse. Notons que l’ASSE a déjà levé les options d’achat de Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou. Il reste encore la prolongation du contrat de son buteur Jean-Philippe Krasso et de Gaëtan Charbonnier.