L’ASSE tient ses premières recrues estivales. Deux grosses signatures dans les tuyaux ont été actées ce jeudi à Saint-Etienne.

Mercato : L’ASSE lève les options d'achat de Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou

C’est fait, l’ASSE est passée à l’offensive sur le marché des transferts. Le club stéphanois a bouclé la signature de Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou ce jeudi. Prêtés respectivement par le Standard de Liège et Everton, avec une option d’achat, ils sont définitivement des joueurs de l’AS Saint-Etienne. En effet, l’ASSE a levé les options d’achat négociées lors des prêts du milieu offensif et du défenseur latéral gauche. Ils se sont liés respectivement aux Verts jusqu’en juin 2025 et juin 2026.

Débarqué dans le Forez à l’été, Mathieu Cafaro (26 ans) a effectué une deuxième moitié de saison pleine avec les Verts. Repositionné parfois comme piston, il a pris part à 32 rencontres de Ligue 2 pour 5 buts et et 3 passes décisives. L’une de ses réalisations face au FC Annecy (3-2) lui a permis de rafler le trophée UNFP du plus beau but de Ligue 2 cette saison.

Quant à Niels Nkounkou, il est arrivé à l’ASSE à l’hiver en janvier 2023. Il s’est immédiatement imposé dans l’équipe de Laurent Batlles, sans avoir eu besoin de temps d’adaptation. Le piston gauche a inscrit 6 buts et offert 7 passes décisives en 19 rencontres disputés. Grâce à ses performances impressionnantes avec les Stéphanois en une demi-saison, il a été nommé pour le trophée de meilleur joueur de L2. Le défenseur formé à l’OM n’a pas été élu, mais il figure dans l’équipe type de la saison 2022-2023. Niels Nkoukou devrait être transféré dans un autre club pendant le mercato d'été, afin de lui permettre d'évoluer à un échelon supérieur, comme il le souhaite.