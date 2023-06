À la lutte avec le Real Madrid pour la signature du buteur de Tottenham, le PSG est désormais fixé sur le choix de Harry Kane pour la suite de sa carrière.

Après avoir officialisé le départ de Karim Benzema ce dimanche, le Real Madrid est désormais prêt à tout mettre en oeuvre pour attirer Harry Kane dès cet été pour renforcer son attaque la saison prochaine. À bientôt 30 ans et toujours à la recherche de son premier titre majeur, l’international anglais est d’ailleurs la grande priorité des Merengues pour le mercato estival à venir.

Florentino Pérez et les siens sont donc prêts à en découdre avec le Paris Saint-Germain, qui veut également recruter Harry Kane pour l’associer à Kylian Mbappé aux avant-postes. D’après les informations de Marca, le Real Madrid serait déjà passé à l’offensive pour le compatriote de David Beckham. Et contrairement aux années antérieures, David Levy, le président du club londonien, semble disposé à écouter les offres pour son serial buteur, mais à compter de 116 millions d’euros. De son côté, le capitaine des Three Lions aurait une préférence claire pour la suite de sa carrière s’il venait à quitter son club formateur.

Mercato PSG : Harry Kane veut rejoindre le Real Madrid

Dans les plans du Paris Saint-Germain et du Real Madrid pour cet été, Harry Kane souhaiterait rester en Premier League et rejoindre les rangs de Manchester United. Mais les dirigeants de Tottenham ne souhaitent pas renforcer un concurrent direct et devraient donc repousser l’offre des Red Devils. Ce lundi, le média espagnol Relevo croit donc savoir qu’en cas de transfert cet été, Harry Kane aimerait évoluer sous le maillot du Real Madrid pour prendre la relève de Karim Benzema.

Le Paris SG n’aurait que très peu de chances dans ce dossier. Le quotidien Marca se montre même très optimiste pour l’arrivée de Harry Kane. « Le Real Madrid a déjà noué les premiers contacts avec l’environnement, tant du joueur que de l’entité londonienne. Ils savent que Kane est sur le point de débuter une expérience en Liga main dans la main avec l’opportunité que lui offre l’équipe blanche. La nouvelle qu’il voulait continuer en Premier n’est pas conforme à la réalité, puisqu’il était surtout motivé par s’habiller en blanc pour Madrid », explique le journal madrilène ce lundi. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir sur cette piste.