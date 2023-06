C’est une véritable bombe qu’a lancée Kylian Mbappé et qui pourrait contraindre les dirigeants du PSG a envisagé son départ durant ce mercato estival.

Mercato PSG : Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le Paris SG

Ce lundi soir, le journal L’Équipe a lâché une bombe sur le mercato du Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif explique que Kylian Mbappé a officiellement fait savoir au club de la capitale française, via une lettre adressée à sa direction ce lundi après-midi, qu'il ne compte pas lever l'option d'un an supplémentaire contenue dans son contrat qui expire en juin 2025. Sur sa page Twitter, le journaliste Loïc Tanzi écrit notamment : « hier encore, le PSG assurait qu'il était impossible de voir Mbappé partir cet été. La lettre envoyée par Mbappé aujourd'hui pour annoncer qu'il n'allait pas lever l'option d'un an dans son contrat a fait changer le PSG de ton. Tout est désormais ouvert. » Le récent champion de France serait prêt à prendre une décision radicale pour l’attaquant de 24 ans.

Mercato PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid cet été ?

L’Équipe assure que la décision de Kylian Mbappé suscite l'incompréhension du Paris Saint-Germain. Pour Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club parisien, il n’est pas question de voir partir librement un joueur recruté en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros. L’équation est donc simple, soit Mbappé envisage de prolonger, soit il sera vendu cet été. Une tendance confirmée par le journaliste du Daily Telegraph, Jason Burt, qui indique que Kylian Mbappé est bien à vendre cet été.

De son côté, Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sport, révèle que le Paris SG est mécontent du clan Mbappé puisque la lettre annonçant le refus du joueur d’activer la prolongation d’une année supplémentaire aurait été transmise aux médias avant que le club ne la voie. Après Lionel Messi et possiblement Neymar Jr, le PSG pourrait également perdre Kylian Mbappé cet été. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid voudra négocier pour le recruter cet été.