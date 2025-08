Mercato OM : Azzedine Ounahi déchire une nouvelle offre !

Ça chauffe entre Azzedine Ounahi et la direction de l’OM. Le milieu de terrain marocain a décliné une nouvelle offre d’un prétendant.

Mercato OM : Azzedine Ounahi a choisi sa prochaine destination

Trabzonspor pousse pour s’offrir un joueur de l’OM pendant ce mercato estival. Le club turc veut Azzedine Ounahi et a augmenté son offre. La priorité du géant turc est de convaincre l’Olympique de Marseille de céder le milieu marocain, désormais écarté des plans de Roberto De Zerbi pour la saison 2025/26.

Lire aussi : INFO Mercato : Joel Ordonez blessé, l’OM change de plans ?

À voir

PSG : Révélations explosives dans l’affaire Hakimi !

Reversé en équipe réserve, Ounahi sait qu’il n’est plus dans les priorités sportives du club phocéen. Cette mise à l’écart attire des prétendants, surtout en Turquie. Trabzonspor est en tête, mais Fenerbahçe est aussi sur les rangs. Les deux cherchent un profil créatif et technique.

Lire aussi : Mercato OM : C’est fait ! Marseille boucle un dossier urgent

Le joueur, lui, reste inflexible : il veut la Liga. Girona est sa préférence. Le style et le projet sportif correspondent à ses ambitions européennes. Déjà, il a dit non à la Turquie et à la Russie. Même le Spartak Moscou, qui avait trouvé un accord à 12 M€ avec l’OM, s’est heurté à son refus.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita boucle un gros dossier !

Lire aussi : Mercato : L’OM en feu, Aubameyang promet un super duo !!

La CAN 2025 au Maroc et les éliminatoires du Mondial pèsent dans sa décision. Il sort d’un prêt réussi au Panathinaïkos (37 matchs, 5 buts, 7 passes), mais a écarté un retour pour raisons financières. L’offre grecque de 9 M€ est restée en dessous des attentes de l’OM, qui vise plus de 10 M€. Sa décision est désormais claire : la Liga, ou rien.