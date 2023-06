Après avoir récemment refroidi les ardeurs du PSG, l’attaquant de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, semble avoir changé d’avis sur le sujet.

Dans une interview accordée à Canal+, dimanche dernier, Randal Kolo Muani a laissé entendre que malgré qu’il soit natif de la région parisienne, un transfert au Paris Saint-Germain n’était pas forcément une obsession pour lui.

« C’est flatteur que le PSG soit derrière toi, comme tous les autres grands clubs. Mais ce n’est pas parce que tu viens de la région parisienne, ou que tu y as grandi, que tu dois automatiquement jouer au PSG », a déclaré l’international français de 24 ans. Mais quelques jours plus tard, l’ancien avant-centre du FC Nantes avoue avoir changé d’avis et n’exclut désormais plus une arrivée chez les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani ouvre la porte au Paris SG

Auteur d’une première saison éblouissante en Bundesliga, avec notamment 23 buts inscrit et 17 passes décisives délivrées en 46 matches toutes compétitions confondues, Randal Kolo Muani ne devrait pas s’éterniser à l'Eintracht Francfort. Placé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea, le natif de Bondy a laissé entendre qu’il pourrait faire le grand saut durant ce mercato estival. Même s’il rêve de la Premier League, Kolo Muani envisage désormais un transfert à Paris.

« Sincèrement, j’ai envie de progresser, continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs », a indiqué le joueur relancé sur le Paris Saint-Germain. « Oui, pourquoi pas. Pour l’instant, ce n’est pas la question. Là, je suis en sélection, on est dans un stage, on a deux matchs importants. La période de mercato vient de commencer, on verra tout ça quand j’aurai fini le stage », a expliqué l’ancien protégé d’Antoine Kombouaré, en conférence de presse mercredi avant d’affronter Gibraltar et la Grèce les 16 et 19 juin prochain pour les éliminatoires de l’Euro 2024. Surtout qu'une arrivée au PSG lui permettrait d'évoluer au quotidien avec Kylian Mbappé.