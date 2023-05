Après une nouvelle défaite face à Strasbourg dimanche, Antoine Kombouaré n'est plus l'entraîneur du FC Nantes. Découvrez pourquoi il a été évincé.

FC Nantes : La défaite de trop face à Strasbourg

Alors qu'une réaction était attendue dimanche après-midi à la Beaujoire, le FC Nantes s'est de nouveau écroulé devant son public, en montrant des signes particulièrement inquiétants. Incapables de produire du jeu, et trop friables défensivement, les Canaris ont concédé un nouveau revers en s'inclinant 2-0 face au RCSA. Outre le contenu du match, l'attitude de certains joueurs a grandement interpellé.

Remplacé dès le début de la seconde période par Florent Mollet, Joao Victor est rentré aux vestiaires, avant de revenir quelques minutes plus tard sur le banc de touche, en tenu de civil, sur son téléphone, alors que son équipe est menée 2-0. Sur le terrain, ce n'est guère mieux, les Nantais sont apathiques, et ne montrent aucun signe de révolte. Au coup de sifflet final, les joueurs sont sans réaction, comme si les dés étaient déjà jetés, et que le club était condamné à la Ligue 2.

Quelques heures après le coup de sifflet final, les rumeurs concernant une possible éviction d'Antoine Kombouaré ne cessent d'enfler, et c'est finalement ce mardi matin que le coach kanak est remercié par Waldemar Kita. Une fin d'aventure logique au vue des performances sur le terrain, mais également des tensions qui régnaient au sein du vestiaire, car oui, la crise est présente depuis un bon moment au FC Nantes.

Antoine Kombouaré n'avait plus la confiance de son vestiaire

Antoine Kombouaré est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, et sa sortie assez lunaire à l'issue de la défaite à Auxerre en avril dernier pouvait largement en témoigner. "On est une équipe de merde". Une déclaration qui avait pour but de créer un électrochoc, mais qui a plutôt précipité la chute du coach de 59 ans. Comme le précise L'Équipe, cette sortie n'est pas vraiment bien passée auprès de son vestiaire, qui commençait déjà à se poser quelques questions sur les choix de son entraîneur.

Derrière, les choses se sont empirées, et le quotidien sportif révèle que l'humiliation subie en Coupe de France a fait exploser le vestiaire nantais de façon irréversible. Déjà menacé avant le match à Brest perdu 2-0 par le FC Nantes, Antoine Kombouaré a profité d'un sursis de la part de son président, qui avait encore un tout petit espoir de voir son club relever la tête face à Strasbourg quatre jours plus tard. Il en a finalement rien été, et c'est maintenant à Pierre Aristouy de prendre la relève pour maintenir le club en Ligue 1, un choix audacieux, et peut-être trop tardif de la part de Waldemar Kita.