La sortie agressive de Kylian Mbappé après sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG n’a pas du tout été appréciée par un champion du monde.

Mercato PSG : Kylian Mbappé se moque de la colère du Paris Saint-Germain

Présent en conférence de presse jeudi après-midi, Kylian Mbappé s’est prononcé sur la colère suscitée par sa fameuse lettre adressée au Paris Saint-Germain pour annoncer qu’il ne prolongerait pas son contrat jusqu’en juin 2025, ouvrant ainsi la porte à un départ libre l’été prochain.

« La lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement. Elle a été envoyée avant. Choqué ? Non, il n'y a plus grand-chose qui me choque. Je ne pensais pas qu'une simple lettre pouvait tuer quelqu'un ou offenser qui que ce soit. J'ai simplement envoyé une lettre. Je ne peux pas contrôler les réactions des gens, mais cela m'importe peu. J'ai simplement dit que mon objectif était de continuer au PSG, car c'est ma seule option pour le moment. Je suis très prêt à revenir à Paris à la reprise », a déclaré l’international français de 24 ans. Des propos mal placés selon Christophe Dugarry.

Dugarry : « Kylian Mbappé est toujours aussi agaçant, il a un côté insupportable »

Présent sur le plateau de l'émission "Rothen s'enflamme", Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots pour dénoncer l’arrogance de Kylian Mbappé dans ses mots employés pour confirmer sa décision de ne pas prolonger son contrat qui expire dans un an avec le PSG.

« Il fait une belle saison, c'est un grand joueur. C'est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, il n'y a pas de problème. Je trouve que malgré tout, il est toujours aussi agaçant, il a un côté insupportable à toujours vouloir la ramener et à toujours vouloir donner son avis (...) Pour un soi-disant pro de la communication, il est de moins en moins bon. Même avec le Real, comment il s'est comporté... Il avait donné son accord, c'était fait », a réagi le champion du monde 1998 sur les antennes de RMC. Le capitaine de l’Équipe de France appréciera.