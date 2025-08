Info Mercato : Donnarumma vers une destination surprise

Alors que Gianluigi Donnarumma se rapproche de plus en plus d’un départ du PSG au cours de ce mercato, c’est le nom de son frère aîné qui surgit ces dernières heures. Antonio serait prêt à rebondir en Italie, en Serie C.

Info Mercato : Une relance en Serie C pour Antonio Donnarumma ?

Loin de la lumière médiatique de son frère cadet, Antonio Donnarumma poursuit un parcours bien plus discret. Après une saison sans relief au Torino, où il n’a joué aucun match officiel, le portier italien est aujourd’hui libre. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, la Salernitana, reléguée en Serie C, serait en négociations avancées pour l’attirer.

Ce possible transfert étonne, mais il pourrait offrir une dernière chance à Antonio de s’imposer comme numéro un. Son expérience et son calme rassurent, et son nom résonne forcément fort dans les travées du football italien. S’il n’a jamais connu la gloire de Gianluigi, il reste un gardien apprécié dans les vestiaires.

L’AC Milan, Bari ou encore l’Asteras Tripolis l’ont vu passer sans fracas mais avec professionnalisme. La Salernitana, en reconstruction, miserait sur cette fiabilité. À l’heure où les grands noms cherchent un dernier défi, Antonio pourrait écrire un chapitre inattendu dans les divisions inférieures. Un pari audacieux pour les deux parties.