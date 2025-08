Mercato ASSE : La vérité de Horneland sur Davitashvili

Le nom de Zuriko Davitashvili agite le mercato de l’ASSE, qui poursuit sa préparation estivale. Alors que les rumeurs annoncent que le Géorgien a refusé de jouer le match amical face à Cagliari, il n’en serait finalement rien selon Eirik Horneland.

Mercato ASSE : Davitashvili, l’inquiétude des adducteurs plutôt qu’un bras de fer

Depuis la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, le nom de Zuriko Davitashvili est associé à plusieurs clubs pour un départ. L’ailier gérogien aurait lui-même demandé à quitter le Forez. Son absence lors du match amical contre Cagliari n’a fait qu’en rajouter aux rumeurs qui évoquent un éventuel bras de fer pour forcer son départ. Pourtant, il n’en serait rien.

Selon Eirik Horneland, Davitashvili devait être l’un des hommes forts de l’ASSE sur ce match en Sardaigne. Mais à la veille de la rencontre, un souci physique est venu tout compromettre. « On a laissé Zuriko Davitashvili en soins. Il s’est plaint de douleurs aux adducteurs en fin d’entraînement. On a fait le point avec le médecin avant le départ et on a préféré le retirer du groupe », a confié le Norvégien.

Horneland se veut prudent. Alors que le mercato bat son plein, l’indisponibilité du Géorgien arrive au plus mauvais moment. Attendu comme un élément structurant du projet stéphanois, son absence inquiète, mais l’optimisme reste de mise sur une reprise rapide, même si un départ reste d’actualité.

Stassin et Duffus, pas encore prêts

Autres motifs de préoccupation : les états de forme de Lucas Stassin et Kelvin Duffus. Alignés sporadiquement en préparation, les deux joueurs n’ont pas encore atteint le niveau de compétition souhaité. « Duffus n’est pas encore totalement prêt, Stassin et N’Guessan non plus. J’ai hâte que ces joueurs reviennent en forme », a déclaré Horneland.

Le coach des Verts reste lucide : Saint-Etienne évolue actuellement sans véritable attaquant de métier. Une situation délicate à l’approche du début de saison. « Sur presque tous nos matches, on a joué sans vrai attaquant de pointe », rappelle-t-il. En attendant, le staff devra composer avec les polyvalents Boakye, El Jamali ou Cardona pour maintenir le cap.