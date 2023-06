Alors que les mouvements s'annoncent assez nombreux durant le mercato du Stade Rennais, Galatasaray fonce sur un gardien du SRFC pour la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Galatasaray pousse pour se faire prêter Dogan Alemdar

Le Stade Rennais a plusieurs chantiers cet été, et le poste de gardien de but en fait partie. Si Steve Mandanda sera toujours présent à la reprise, les dirigeants veulent lui trouver un gardien assez expérimenté en guise de doublure. Une mauvaise nouvelle pour Dogan Alemdar, gardien numéro 2 cette saison, qui est poussé vers la sortie durant le mercato estival.

Toutefois, le SRFC ne compte pas s'en séparer de façon définitive. Le plan est très clair concernant le jeune portier turc, lui donner une expérience dans un autre club pendant une saison, en qualité de gardien numéro 1, afin de lui faire acquérir de l'expérience et de l'assurance, pour ensuite revenir chez les Rouge et Noir avec l'ambition de prendre la relève de Steve Mandanda.

Et ce lundi, un club turc semble très intéressé à l'idée de se faire prêter Dogan Alemdar la saison prochaine, si l'on en croit les informations révélées par les médias turcs Gazetevatan et Milliyet. Les dirigeants turcs auraient d'ores et déjà un accord de principe avec le portier de 20 ans, qui est favorable à une aventure en Turquie.

Le Stade Rennais privilégie un prêt en France pour Alemdar

Les dirigeants du Stade Rennais pencheraient plutôt pour une aventure en France, en Ligue 1 ou en Ligue 2, pour Dogan Alemdar la saison prochaine. Le but étant que le gardien turc continue de s'acclimater avec le pays, et un départ d'un an à l'étranger ne fait pas l'unanimité en interne. Pour le moment, aucun club français n'a montré un quelconque intérêt pour Dogan Alemdar, et Galatasaray est actuellement en pole pour s'attacher les services du jeune portier la saison prochaine.