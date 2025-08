Mercato : transfert invalidé de Marcus Rashford, le Barça a une solution

Devenu joueur du FC Barcelone lors de ce mercato estival, Marcus Rashford n’est toujours pas considéré comme tel par la Liga. L’Anglais a évoqué sa situation difficile tout en jetant la balle dans le camp de sa direction.

Mercato FC Barcelone : Marcus Rashford toujours pas reconnu par la Liga

Marcus Rashford est un des cadres de Premier League à avoir fait ses valises pour le FC Barcelone, son club de cœur. Ses 138 buts inscrits en 426 matchs font de l’attaquant de 27 ans une belle prise pour le club catalan. Mais voilà, la Liga n’a toujours pas validé le transfert du natif de Wythenshawe (Angleterre) à cause du dépassement par le FC Barcelone du plafond fixé par le fair-play financier. Les Blaugranas devront assez rapidement régler le problème par la vente de joueurs bancables au risque de se voir contraints de se passer des services de leur nouveau joueur.

Et Marcus Rashford n’est pas seul dans ce cas, Joan Garcia (gardien de but de 25 ans recruté au RCD Espanyol) n’est pas non plus apte à jouer tant que le FC Barcelone ne justifie pas des entrées d’argent pour soutenir son train de vie. Marcus a déjà fait ses premiers pas sous les couleurs du club espagnol face au FC Séoul et au Vissel Kobe. Mais si la saison en Liga débute sans que le Barça n’ait réglé le problème, il ne pourra pas jouer. Un gros coup dur lorsqu’on sait combien il a sacrifié d’opportunités pour rejoindre le Barça.

La solution du Barça pour faire valider le transfert

Interrogé sur cette situation qui fait planer du doute sur son avenir sportif, l’Anglais s’est montré serein en indiquant que ce problème est pour la direction et pas à son niveau. « Je ne suis pas inquiet. C’est un problème que le club doit régler », a-t-il affirmé avant d’ajouter « j’ai confiance en eux. » Marcus Rashford dit rester concentré sur son entraînement afin d’être prêt pour la compétition. On se demande tout de même comment la direction du Barça va pouvoir régler le problème en dehors de la vente de nouveaux joueurs.

On sait cependant que le transfert de Fermín López vers Manchester United peut permettre une nouvelle entrée d’argent dans les caisses du FC Barcelone. Le joueur ne veut pas quitter le club, mais la direction tente de le convaincre d’accepter l’offre de Man United qui pourrait leur rapporter 70 millions d’euros.