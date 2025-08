Mercato : Zabarnyi arrive, le PSG règle un dernier détail !

Sur le point de finaliser le transfert d’Ilya Zabarnyi avec Bournemouth, le PSG s’active en interne pour régler un dernier détail avant l’arrivée du défenseur central ukrainien. Explications.

Mercato : Ilya Zabarnyi arrive, le PSG vire Matvey Safonov

Après plus de deux mois d’intenses négociations, le Paris Saint-Germain touche au but pour le transfert d’Ilya Zabarnyi. Initialement arc-bouté sur un montant de 70 millions d’euros, le board de Bournemouth a revu légèrement à la baisse cette exigence et l’affaire devrait se conclure pour 68 millions d’euros.

Déjà d’accord avec Luis Campos pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, le défenseur de 22 ans n’attend plus que l’aval de son club pour prendre l’avion en direction de Paris afin de passer sa visite médicale, préalable à la signature de son bail. Et alors que tout devrait s’accélérer la semaine prochaine, le PSG, de son côté, prépare déjà l’arrivée imminente de Zabarnyi.

Ce samedi, le journaliste Yagiz Sabuncuoglu a révélé que les dirigeants parisiens avaient proposé son gardien de but Matvey Safonov à Galatasaray. Intéressé, le club turc a toutefois rétorqué qu’il prendrait cette piste en compte s’il ne parvenait pas à attirer Ederson, le portier de Manchester City, ou un autre gardien de classe mondiale.

Cohabitation impossible entre Zabarnyi et Safonov ?

Selon diverses sources proches du dossier, la décision du Paris Saint-Germain de trouver une porte de sortie à Matvey Safonov serait forcément liée à l’arrivée imminente d’Ilya Zabarnyi dans le collectif de Luis Enrique.

En effet, à la mi-juillet, la chaîne Youtube TaToTake, très suivie en Ukraine, avait évoqué l’impossible collaboration entre Zabarnyi et Safonov, en assurant que le défenseur ukrainien de Bournemouth avait fait du départ de l’international russe de 26 ans une des conditions de sa signature au Paris SG.

Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club de la capitale française auraient accepté et promis à Ilya Zabarnyi que Matvey Safonov quitterait la capitale cet été.