À la recherche d'un latéral, le PSG aurait jeté son dévolu sur Lucas Hernandez. Le Français n'est pas insensible mais le Bayern met la pression.

Le Paris Saint-Germain s'active dans ce mercato estival. Après avoir perdu plusieurs joueurs de renom (Lionel Messi, Sergio Ramos...), le club de la capitale semble avancer sur certaines pistes. Et ce, malgré les tensions entre la mère de Kylian Mbappé et l'agent d'Achraf Hakimi, Alejandro Camano. Nasser al-Khélaïfi, le président du PSG, a décidé de prendre les choses en main pour construire la nouvelle attaque francilienne.

Si Kylian Mbappé est une source d'inquiétude constante, le dirigeant qatarien a ciblé quelques attaquants en vue de le remplacer. Harry Kane (Tottenham) et Victor Osimhen (Naples) seraient des pistes chaudes selon La Repubblica et Le Parisien. Toutefois, les signaux ne sont pas au vert pour un transfert dans les deux cas. Le premier serait plus proche de rejoindre le Bayern Munich d'après Bild. Le second discute avec les dirigeants de Naples pour une prolongation selon Sky Sport Italia.

Le PSG veut finaliser la venue de Lucas Hernandez

Paris est sur tous les fronts dans ce mercato estival. Nasser al-Khélaïfi a également prospecté en défense pour offrir une solution de plus dans le couloir gauche. Lucas Hernandez (27 ans) plaît beaucoup au président du PSG qui a déjà conclu un accord verbal avec lui. Cependant, le Bayern compte bien mettre des bâtons dans les roues du club de la capitale.

Le champion d'Allemagne n'a toujours pas abandonné l'idée de prolonger l'international français (33 sélections). Mais au vu de la situation du joueur, un ultimatum devrait être fixé dans les prochains jours selon le journaliste Fabrizio Romano. S'il n'étend pas son bail, qui court actuellement jusqu'en juin 2024, Lucas Hernandez pourrait être poussé vers la sortie. Une aubaine pour Paris qui voit en lui un joueur très utile pour la saison prochaine. Pour rappel, le défenseur tricolore peut évoluer sur un côté mais aussi en charnière centrale. Il pourrait ainsi remplacer Sergio Ramos sans problème.