L'AS Monaco a réussi à faire signer une pépite très convoitée, issue de son académie. Elle a signé pour un an, mais nourrit de grandes ambitions avec le club du Rocher.

Mercato AS Monaco : L’ASM offre un premier contrat pro à Enzo Baglieri

Jeune joueur talentueux et prometteur formé à l’Académie de l’AS Monaco, Enzo Baglieri, a franchi un nouveau palier. Grâce à ses performances remarquables avec le groupe Élite des Monégasques, le club du Rocher lui a offert un premier contrat professionnel. Il a signé pour une saison et est désormais lié à l’ASM jusqu’en juin 2024. L’attaquant de 20 ans avait notamment inscrit un doublé contre Chelsea avec l’équipe entrainée par Damien Perrinelle. « Enzo Baglieri franchit ainsi une autre étape dans son parcours de formation au sein de l’AS Monaco. L’AS Monaco lui souhaite le meilleur sous le maillot Rouge et Blanc ».

Enzo Baglieri dévoile ses ambitions avec le groupe Élite de l'ASM

Dans ses propos confiés au site internet de l’AS Monaco, la pépite dévoile ses objectifs. « Il faut savoir se mettre au niveau et s’améliorer, à chaque entrainement, chaque match, pour réussir à progresser. J’ai encore une bonne marge de progression sur et en dehors du terrain », a-t-il indiqué, avant d’évoquer ses ambitions avec le Groupe Élite. « Nous ne disputons pas de championnat cette saison. Donc l’objectif est simple : aller le plus loin possible dans chaque compétition dans laquelle nous sommes engagés […]. À titre personnel, bien évidemment, c’est de marquer un maximum de buts ! Un attaquant se nourrit de ça ! »

Damien Perrinelle sous le charme de la pépite monégasque

Damien Perrinelle confirme le talent et les qualités techniques du néo-professionnel, dont il apprécie le profil : « Enzo est un joueur toujours présent. J'aime beaucoup son analyse du jeu. C'est une de ses grandes forces. C'est un vrai buteur. Si un ballon traîne dans la surface, il y a quand même beaucoup de chances pour que ça finisse au fond. C'est un joueur qui est en constante progression et doté d'une belle finition. Il a faim, et veut toujours progresser », a-t-il décrit.