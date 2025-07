ASSE : Un pilier de l’AS Saint-Etienne de retour

L’ASSE récupère progressivement les joueurs indisponibles avant le stage d’Aix-les-Bains. Concernant Maxime Bernauer, la bonne nouvelle est confirmée pour lui.

ASSE : Maxime Bernauer en pleine forme après l’alerte contre Troyes

Cela va faire bientôt un mois que l’ASSE a démarré la préparation estivale. Après un premier stage au Chambon-sur-Lignon, les Verts entament le deuxième à Aix-les-Bains du 16 au 25 juillet.

Eirik Horneland se prépare encore avec des incertitudes. Il n’est pas assuré de garder certains joueurs clés dans son équipe, notamment Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Les deux attaquants décisifs étaient d’ailleurs absents lors du dernier match amical contre l’ES Troyes AC, samedi dernier.

Quant à Maxime Bernauer, il était titulaire, mais il n’avait pas terminé la rencontre. Il avait eu une alerte derrière la cuisse et était sorti après 73 minutes de jeu. Il avait ensuite rassuré sur son état sur son compte X : « Deuxième match, deuxième victoire. On continue la préparation : rien de bien méchant ». Lundi, le défenseur central de l’AS Saint-Etienne a participé à l’entraînement collectif sans souci, selon les informations de Peuple-Vert.

Un duo Bernauer – Lamba en défense de Saint-Etienne

Ce qui est une bonne nouvelle pour l’équipe d’Eirik Horneland, dont il est l’un des piliers de la défense. Alors que Dylan Batubiniska et Mickaël Nadé sont sur le départ, Maxime Bernauer devrait être associé à la recrue Chico Lamba dans l’axe en Ligue 2. Une paire que l’entraîneur devrait travailler à mettre en place avant le samedi 9 août, date de la première journée du championnat face au Stade Lavallois.

Eirik Horneland a annoncé la couleur sur la montée en régime. « À partir de mercredi, nous commencerons notre deuxième stage de préparation à Aix-les-Bains où le travail physique va continuer », a-t-il indiqué.

Pour rappel, Lamba a entamé la préparation avec l’ASSE le 7 juin. De ce fait, Bernauer avait été associé à Nadé contre l’Etoile Carouge FC, puis au jeune Beres Owusu (21 ans) face à l’ESTAC. L’imposant défenseur (1,90 m) en provenance du FC Arouca (Portugal) devrait disputer ses premières minutes sous le maillot des Verts contre le Servette Genève ou le Paris FC, respectivement le 18 juillet et le 25 juillet.