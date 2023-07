Il y a quelques heures, le PSG a réaffirmé ses positions en adressant une lettre à Kylian Mbappé, et ce dernier a pris sa décision.

Mercato PSG : Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi

Qui aurait imaginé cette tendance il y a un peu plus d'un an, quand Kylian Mbappé était aux côtés de son président sur la pelouse du Parc des Princes avec un maillot floqué 2025 ? Personne sans doute, mais la réalité est là aujourd'hui. L'histoire idyllique entre le Paris Saint-Germain et l'attaquant français est sur le point de se terminer de façon dramatique.

Une lettre aura suffi à faire voler en éclat la relation entre les deux parties. En annonçant sa volonté de ne pas activer son année supplémentaire en option, Kylian Mbappé a déclaré la guerre à son club qui insiste pour que ce dernier prolonge. Mercredi, après avoir présenté Luis Enrique devant la presse, Nasser Al-Khelaïfi a rappelé qu'aucun joueur n'était au-dessus du club, mais est-ce vraiment le cas en ce qui concerne Kylian Mbappé ?

Car si le PSG indique que le natif de Bondy sera vendu s'il refuse de prolonger, le transfert ne se fera pas aussi facile qu'il le pense. En fixant son prix à 200 millions d'euros à un an de la fin de son contrat, le club de la capitale s'est tiré une balle dans le pied. La seule solution pour régler cette affaire est que Kylian Mbappé prolonge, mais après avoir pris connaissance de la lettre envoyée par Nasser Al-Khelaïfi, ce dernier est encore plus remonté qu'auparavant.

Kylian Mbappé ne veut toujours pas prolonger

Même à des milliers de kilomètres de la France où il profite de ses vacances, Kylian Mbappé est parfaitement au courant de tout ce qu'il se dit sur lui à Paris. La lettre envoyée par Nasser Al-Khelaïfi n'a pas mis bien longtemps avant d'arriver entre les mains de l'entourage du joueur qui en a pris connaissance, et qui n'a pas du tout apprécié les propos tenus par le président du PSG, comme l'indique L'Équipe.

Le quotidien sportif indique que le joueur a été très étonné d'apprendre qu'il avait fait une promesse au Paris Saint-Germain sur le fait de ne pas partir libre, une déclaration qu'il nie en bloc et qui lui fait comprendre que le dialogue est rompu avec sa direction. La source indique également que sa position n'a pas changé, qu'il compte rester au PSG cette saison sans prolonger son contrat afin de partir libre l'été prochain. Que va donc faire Nasser Al-Khelaïfi si l'attaquant français n'est pas vendu cet été ? Peut-il l'exclure du groupe professionnel à la reprise ? Il n'a cessé de répéter ces derniers temps que personne n'était au-dessus du club, et le moment est peut-être venu de le prouver.