Toujours à l'affût sur le dossier menant au buteur serbe Dusan Vlahovic, le PSG de Luis Campos pourrait formuler une offre pour faire céder la Juve.

Mercato PSG : Luis Campos ne lâche pas Dusan Vlahovic

Depuis plus d'une semaine maintenant, Dusan Vlahovic fait partie des pistes étudiées par Luis Campos pour renforcer l'attaque parisienne. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec la Juventus, l'attaquant serbe est enclin à quitter la Vieille Dame cet été et serait très emballé à l'idée de rejoindre le PSG.

Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport a dévoilé de nouvelles informations, expliquant que les dirigeants parisiens insistaient pour faire venir le joueur de 23 ans, et pourraient même formuler une offre comprise entre 70 et 80 millions d'euros, un montant impossible à refuser pour la Juve, elle qui est confrontée à de graves problèmes financiers depuis plusieurs mois. Le média italien indique également que les discussions se poursuivent en ce moment même entre les différentes parties. Pour rappel, les dirigeants turinois ont récemment affirmé qu'ils réfléchiraient en cas d'offres intéressantes concernant leur attaquant serbe.

Le dossier du buteur est complexe à Paris

Cela fait déjà plusieurs semaines que Luis Campos cherche à faire signer le nouvel attaquant de pointe du PSG. Mais à chaque fois qu'une piste est explorée, les dirigeants parisiens voient cette dernière tomber à l'eau. Harry Kane, priorité absolue de Nasser Al-Khelaïfi, a donné sa priorité au Bayern Munich, et Victor Osimhen, longtemps associé au Paris Saint-Germain, ne devrait finalement pas quitter Naples cet été.

Désormais, il ne reste plus beaucoup de solutions pour Luis Campos et son équipe. Gonçalo Ramos, Dusan Vlahovic et Randal Kolo Muani sont les trois autres pistes sur lesquelles le Paris SG a une chance d'obtenir gain de cause, même si pour le dernier cité, la tendance penche plutôt pour une saison supplémentaire à l'Eintracht Francfort, en Bundesliga.