Après avoir bouclé la venue d'Aubameyang, Pablo Longoria continue de sonder le marché, et Thomas Lemar est la nouvelle cible du président marseillais.

Mercato OM : Marseille s'intéresse à Thomas Lemar

L'OM a lancé son mercato estival de façon plutôt timide. Mais depuis un peu plus d'une semaine, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont passé la deuxième, et sont en train de faire de véritables miracles sur le marché des transferts. Mercredi, les deux dirigeants marseillais ont bouclé le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, qui arrive librement en provenance de Chelsea pour un contrat de trois ans.

Un coup de génie de la part de l'OM, qui ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Ces dernières heures, la presse espagnol annonce que les dirigeants olympiens seraient en discussions avancées avec Isco. Âgé de 31 ans, l'international espagnol cherche absolument à se relancer en vue de l'Euro 2024 qui se jouera l'été prochain. En parallèle, Foot Mercato indique ce jeudi que l'OM s'est positionné sur le dossier menant à Thomas Lemar, milieu de l'Atlético Madrid. Une piste très ambitieuse qui a un coût assez élevé. La source indique que les dirigeants madrilènes voudraient récupérer a minima 20 millions d'euros.

Kondogbia et Lodi pourraient le convaincre de venir

Ce n'est plus un secret pour personne, les relations sont très bonnes entre l'OM et l'Atlético Madrid. Après s'être rapidement entendu pour le transfert de Geoffrey Kondogbia, les deux clubs sont rapidement tombés d'accord concernant Renan Lodi, et cela devrait faciliter les choses dans les discussions autour de Thomas Lemar.

Autre paramètre important, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi pourraient jouer un rôle majeur dans la venue de l'ancien monégasque, eux qui ont déjà bien discuté au moment de rejoindre la cité phocéenne. Le milieu français de 27 ans pourrait donc être tenté de rejoindre ses anciens coéquipiers à l'OM cet été, tout en ayant un rôle majeur à jouer en vue de l'Euro 2024.