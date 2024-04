Alors que l’OM enchaine les contre-performances ces dernières semaines, Pierre-Emerick Aubameyang a livré quelques confidences sur les méthodes de Jean-Louis Gasset.

OM : Les franches confidences de Pierre-Emerick Aubameyang sur Jean-Louis Gasset

Après le limogeage de Gennaro Gattuso en février dernier, l’Olympique de Marseille a rapidement décidé de confier les rênes de son équipe première à Jean-Louis Gasset. Alors qu’il venait de quitter son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire en pleine CAN 2023, le technicien de 70 ans a accepté de relever ce défi à l’OM. Sa nomination avait asuscité une vague de critiques en raison de son âge avancé, mais Jean-Louis Gasset a rapidement parvenu à dissiper les doutes sur sa capacité à relancer une équipe phocéenne en manque de résultats.

Il a réalisé des débuts intéressants à l’OM en enchainant une série de cinq victoires en autant de rencontres. Son impact a été immédiat sur le groupe, en dépit des contre-performances observées ces dernières semaines. Dans une longue interview accordée au site officiel de l’UEFA, Pierre-Emerick Aubameyang est d’ailleurs revenu sur la méthode de Jean-Louis Gasset et sur son influence à l’OM. L’attaquant gabonais a souligné « le calme et la sérénité » que le coach a apportés, des éléments déterminant dans un contexte aussi mouvementé que celui de l’OM. Pour Aubameyang, Gasset a su instaurer une atmosphère propice à la performance de l’équipe en combinant expérience et tranquillité. « Je pense que c’est ce dont on avait besoin », a-t-il expliqué.

Une bonne compréhension avec Jean-Louis Gasset

Sous la direction de Jean-Gasset Gasset, Pierre-Emerick Aubameyang a lui-même retrouvé son meilleur niveau, enchaînant les buts et montrant une nette progression dans le jeu offensif de l’OM. L’ancien attaquant de Chelsea a ainsi loué la compréhension instantanée entre lui et le coach expérimenté, indiquant que le technicien français lui a permis de jouer dans un poste qu’il affectionne particulièrement.

« Il m’a mis à l’aise tout de suite, sans même avoir besoin de parler. Il m’a mis au poste que j’aime le plus », a-t-il confié. La méthode de Jean-Louis Gasset, caractérisée par la simplicité et le jeu direct, semble avoir revitalisé tout le groupe de l’OM. Cette harmonie entre le staff et les joueurs a eu un impact significatif sur les performances de l’équipe, montrant que l’âge n’est pas un obstacle lorsque l’expérience et la compétence sont au rendez-vous.