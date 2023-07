Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, espérait la vente de Neymar cet été pour consolider la présence de Kylian Mbappé au sein de son club. Échec complet des plans du Qatari. Le Français prépare son départ pour la saison prochaine et Neymar compte rester à Paris cet été.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi doit oublier la vente de Neymar

Dans le monde du football, et au PSG plus particulièrement, les rumeurs de transferts sont monnaie courante et peuvent prendre des proportions énormes. L'une des sagas les plus médiatisées de ce mercato estival concerne le Paris Saint-Germain et ses stars brésiliennes et françaises, Neymar et Kylian Mbappé. Le joueur brésilien a été au centre de spéculations incessantes concernant un départ du club parisien lors de ce mercato estival. Finalement, rien ne se passera comme prévu.

En effet, à la grande surprise, Kylian Mbappé a annoncé après la fin de la saison qu’il n’activera pas son année de contrat qu’il a en option dans ses engagements avec le club de la capitale. Il compte plutôt aller au bout de son bail avec le PSG pour partir libre en fin de saison prochaine. Dans ce cas de figure, le buteur bondynois rejoindrait le Real Madrid avec en poche la plus grosse prime à la signature jamais empochée par un joueur de football libre de tout contrat.

Si dans les plans de Nasser Al-Khelaïfi, Neymar, blessé une bonne partie de la saison dernière, était le joueur à sacrifier pour faire de Kylian Mbappé l'unique star du PSG, cette posture de l’ancien monégasque a rebattu les cartes. Nasser Al-Khelaïfi n’a donc plus d’autres choix que de vendre l’attaquant tricolore au plus offrant et conserver malgré lui Neymar. Le Brésilien, qui considère de toute façon sa vente programmée comme une humiliation, vient de raidir sa position.

En l’absence d’offres alléchantes de grands clubs européens, l’Arabie saoudite, qui recrute à tour de bras, semble être la seule piste réelle pour l’ex-barcelonais. Sauf que Neymar ne pense pas en avoir terminé avec la sélection du Brésil et donc encore moins avec le football de haut niveau. Il a bien l’intention de rester au PSG et n’a pas manqué d’envoyer un signal en ce sens à ses dirigeants.

Quand Neymar nargue Nasser Al-Khelaïfi et les fans parisiens

Sur la chaîne YouTube du journaliste sportif brésilien Casimiro Miguel, Neymar a mis un terme à toutes les rumeurs de sa prochaine vente à un autre club. « J’espère jouer au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu’à présent personne ne m’a rien dit », dit-il pour son départ. Poursuivant, Neymar a ajouté : « Je suis serein, même s’il n’y a pas beaucoup d’amour entre les supporters parisiens et le joueur. Je serai là (...) avec ou sans amour. »

Cette réponse, en apparence destinée aux fans du PSG qui s’étaient présentés devant son domicile pour exiger son départ en fin de saison, est en réalité pour le président Nasser Al-Khelaïfi. Le Qatari ne pourra pas se débarrasser de Neymar pour satisfaire Kylian Mbappé avec qui il n’a plus de bonnes relations.