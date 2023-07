Au lendemain de l’annonce officielle de son départ de l’OM, l’attaquant Dimitri Payet aurait reçu une première offre juteuse pour la suite de sa carrière.

Mercato OM : Dimitri Payet prêt à répondre aux sirènes de l’Arabie saoudite ?

Après huit années de bons et loyaux services, Dimitri Payet s’apprête à tourner la page OM. « On a eu une discussion bien avant la reprise de l'entraînement et Pablo Longoria a fait part d'une honnêteté. Ce n'est pas simple à digérer, mais je pense que ça a le mérite d'être honnête. Ce n'est pas ce qui était prévu de mon côté. J'ai mis un peu de temps à essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure solution est d'accepter la décision du club », a déclaré l’attaquant de 36 ans lors d’une conférence de presse en compagnie du président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, vendredi après-midi.

Ce samedi, Foot Mercato révèle que l’ancien capitaine marseillais pourrait rapidement rebondir puisqu’il ne manque pas de courtisans. Le média sportif indique ainsi qu’un club saoudien, dont l’identité n’a pas fuité, lui proposerait un contrat de deux ans avec à la clé un salaire de 6 millions d'euros par saison. Mais le compatriote de Kylian Mbappé dispose aussi d’autres options en Europe.

La Turquie tend aussi les mains à Dimitri Payet

À la recherche de renforts offensifs pour compenser le départ de Mathieu Valbuena, l’Olympiakos, qui disputera le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa, serait positionné pour attirer pourraient effectuer le forcing pour l'attirer le natif de Saint-Pierre. Cependant, le portail sportif précise qu’il ne faudra pas s'attendre à une réponse immédiate de Payet. Émotionnellement et psychologiquement touché par un départ de l'OM auquel il ne s’attendait pas forcément, l’ancien attaquant de West Ham veut se donner le temps de la réflexion avant de prendre une décision. Pour rappel, Dimitri Payet a également la possibilité d'intégrer l’organigramme de l’OM.