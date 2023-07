Alors que le cas Kylian Mbappé continue de faire trembler le PSG, la maire de Paris est montée au créneau pour l'attaquant français.

Mercato PSG : Jusqu'où va aller le feuilleton Kylian Mbappé ?

Le monde du football tremble de nouveau depuis quelques heures. Toujours enclin à partir libre la saison prochaine, quitte à mettre le PSG dans l'embarras, Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. En parallèle, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas se laisser démonter par sa star sans réagir, et compte bien lui faire comprendre qu'il sera vendu côute que côute cet été, même s'il faut le céder à l'Arabie saoudite. D'ailleurs, le président du Paris Saint-Germain a reçu, hier, une offre de 300 millions d'euros venant d'Al-Hilal, une proposition qu'il a d'ores et déjà acceptée.

Toutefois, Kylian Mbappé n'a qu'une seule idée en tête à l'heure actuelle, rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Le natif de Bondy, écarté de la tournée du club de la capitale au Japon, est même prêt à passer l'intégralité de la saison sur le banc. Un choix fort à moins d'un an de l'Euro 2024. En revanche, la façon dont le cas Kylian Mbappé est géré par le PSG ne plaît pas à tout le monde, notamment à la maire de Paris qui a envoyé un message au club.

Anne Hidalgo dézingue le PSG

Sur les antennes de BFM TV ce mardi matin, Anne Hidalgo a été interrogée sur tout ce qui circule en ce moment à propos de Kylian Mbappé. En guise de réponse, la maire de Paris a dézingué le Paris Saint-Germain. "Je ne comprends pas du tout à quoi joue le PSG, ils ont le meilleur joueur du monde. Ils sont prêts à ne pas le faire jouer, j’avoue que je ne comprends rien. Mais évidemment que Kylian est un joueur extraordinaire, j’aimerais le garder à Paris, je crois que c’était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible à Paris, donc la question c’est plutôt "à quoi joue le PSG." Voilà une réponse qui devrait faire rugir encore un peu plus les dirigeants parisiens.