Souhaitant se séparer de Kylian Mbappé dès cet été, le PSG a autorisé Al-Hilal à entamer des discussions avec le joueur, dont la réponse n’a pas tardé.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi a accepté l’offre d’Al-Hilal

Hier, le dossier Kylian Mbappé a connu un nouveau rebondissement spectaculaire avec une proposition historique de l’Arabie saoudite pour la star du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources, dont L’Équipe, RMC Sport et l’AFP, les dirigeants d’Al-Hilal ont posé devant Nasser Al-Khelaïfi un chèque monstrueux de 300 millions d’euros pour obtenir la signature de l’attaquant de 24 ans.

Après avoir échoué pour Lionel Messi, le club saoudien rêverait désormais d’attirer Mbappé pour en faire sa tête de gondole et tenir tête à Al-Nassr, le club où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Conscient de la complexité du dossier, les dirigeants saoudiens seraient prêts à offrir au capitaine des Bleus un salaire de 700 millions d’euros pour une seule année en Saudi Pro League. Une offre démentielle qui pourrait faire tourner la tête de n'importe quel joueur. Même Kylian Mbappé ? Pas forcément.

Kylian Mbappé se moque de la rumeur Al-Hilal

Selon les différentes sources, Nasser Al-Khelaïfi, qui ne souhaite pas voir Kylian Mbappé quitter le Paris Saint-Germain gratuitement dans un an, aurait accepté l’offre d’Al-Hilal et autorisé le club saoudien à entamer des négociations avec le joueur et son clan. Mais visiblement, le partenaire de Neymar ne semble pas du tout emballé par l’idée d’évoluer en Saudi Pro League la saison prochaine. Mbappé n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de se moquer de son possible transfert en Arabie saoudite.

En effet, avec des émoticônes rigolards, le champion du monde 2018 a répondu à Giánnis Antetokoúnmpo, star de NBA avec les Bucks de Milwaukee, sur Twitter. « Al Hilal tu peux me prendre moi. Je ressemble à Kylian Mbappé », a-t-il écrit sur le réseau social, avec des smileys de rire. L’enfant à son tour lui a répondu avec au total treize smileys de rire.