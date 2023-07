Loïc Perrin a fait un nouveau point sur le mercato d’été. Il a évoqué les difficultés rencontrées par l’ASSE pour se renforcer convenablement.

Mercato ASSE : Loïc Perrin confirme une liste de joueurs sollicités

Dans une interview avec Evect, Loïc Perrin a donné des détails sur la suite du mercato estival de l’ASSE. Après les arrivées d'Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika, le club n’attend pas grand monde, selon les confidences du coordinateur sportif des Verts. Surtout, s’il n’y a pas de départ. « Aujourd'hui on a un groupe qui est quasiment au complet », a-t-il indiqué, tout en rappelant que la priorité de l’AS Saint-Etienne a été de prolonger Niels Nkounkou, Mathieu Cafaro, Gaëtan Charbonnier. « C'était un message fort. On a essayé de prolonger Jean-Philippe Krasso, malheureusement il a choisi un autre projet. On a aussi mis des moyens pour recruter Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika », a rassuré le coordinateur sportif des Verts.

Mais cela ne veut pas dire que le mercato estival de l'ASSE est refermé. Loin de là ! Il y a bel et bien des joueurs suivis, même si certains sont inaccessibles ou ne souhaitent pas rejoindre les Verts, comme l’a expliqué le dirigeant. « Il y a une liste, mais il y a des joueurs qui ne sont plus disponibles, d'autres qui ne sont pas faisables, ou qui n'ont pas envie de venir, parce qu'on est aussi confronté à ça. On contacte beaucoup de joueurs, on fait pas mal de propositions, mais bon tout n'aboutit pas forcément ».

Mercato : En plus d'un attaquant polyvalent, l'ASSE cherche un milieu

Loïc Perrin a fait également le point sur le dossier Jérémy Livolant, qui devrait signer à Bordeaux. Vu que Jean-François Soucasse avait déjà expliqué longuement la position de l’AS Saint-Etienne, il a simplement déclaré : « C'est quelqu'un qu'on suit, qui fait partie d'une liste avec d'autres, mais qu'on suit depuis un petit moment ». L’arrivée de Jérémy Livolant n’étant plus possible, l’ASSE s’est tournée vers d’autres pistes, dont celle révélée, mardi, et menant vers Bryan Soumaré de Dijon FCO.

LoïcPerrin ne confirme pas pour le milieu offensif dijonnais, mais il a indiqué : « On y regarde. Après on regarde au milieu aussi, parce que si jamais on perd du monde, il faudra qu'on ait des solutions. Donc oui (pour le joueur offensif polyvalent, ndlr), mais pas que. »