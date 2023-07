L'ailier de Guingamp, Jérémy Livolant, a fait son choix sur son prochain club. Bousculé entre Bordeaux, l'ASSE et Lecce, un accord est tombé.

Mercato ASSE : Jérémy Livolant s'envole vers Bordeaux

C'est un superbe renfort que va enrôler Bordeaux. L'ailier droit de l'EA Guingamp, Jérémy Livolant, va s'engager avec les Girondins dans les prochaines heures, annonce L'Équipe. Après plusieurs jours de négociations, les dirigeants des deux clubs sont parvenus à un accord. Le joueur quittera l'En Avant Guingamp contre une somme d'environ 1,2 millions d'euros, auxquels viendront s'ajouter plusieurs bonus.

L'ailier de 25 ans va signer un contrat de trois saisons, avec une année supplémentaire en option. À Guingamp, il était encore sous contrat jusqu'à la fin du prochain exercice. Plusieurs clubs étaient intéressés par son profil, mais Bordeaux s'est montré plus convaincant que l'ASSE et Lecce. Le club dirigé par Gérard Lopez recrute donc enfin un ailier droit pour essayer d'équilibrer le rapport entre ses côtés droit et gauche, animés par Zuriko Davitashvili. Dilane Bakwa devrait lui quitter le club.

Rafiki Saïd, un temps envisagé

L'ASSE comptait beaucoup sur l'arrivée de Jérémy Livolant pour occuper le côté droit. C'est râpé. L'AS Saint-Etienne ne voulait pas s'aligner sur le prix demandé par les Bretons. En parallèle, le staff a continué ses recherches pour débusquer le remplaçant idéal. Les Stéphanois espéraient l'avoir trouvé en la personne de Rafiki Saïd, mais l'ailier comorien s'est engagé avec Troyes il y a quelques jours.

La chasse à l'homme continue donc pour le groupe de Laurent Battles, qui peut d'ores et déja compter sur un effectif de qualité. Avec les arrivées cet été d'Ibrahim Sissoko, de Dylan Batubinsika, et les recrutements définitifs de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro, les ambitions sont claires pour les Verts : retrouver l'élite la saison prochaine.