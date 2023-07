Toujours désireux d'attirer un grand attaquant cet été, le PSG avait ciblé Rasmus Hojlund, et le transfert de ce dernier est presque bouclé.

Mercato PSG : Rasmus Hojlund se dirige vers Manchester United

Un nouvel échec se précise pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain dans l'épineux dossier du numéro 9. Face au probable départ de Kylian Mbappé, et à un manque terrible d'attaquant de pointe, les dirigeants parisiens sont dans l'obligation de recruter un avant-centre de renom pour répondre aux exigences des supporters, et espérer être à la hauteur en Ligue des Champions. Pour cela, plusieurs pistes sont actuellement explorées, notamment celles menant à Harry Kane et Randal Kolo Muani.

Mais pour ces deux joueurs, les dossiers sont complexes. Harry Kane préfère le Bayern Munich, et Randal Kolo Muani ne semble pas emballé par le projet du PSG à l'heure actuelle. En parallèle, Luis Campos s'est renseigné sur Rasmus Hojlund, l'attaquant danois de l'Atalanta Bergame. Mais là encore, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. En effet, le journaliste Alfredo Pedullà affirme que le jeune joueur de 20 ans devrait rejoindre Manchester United dans les prochaines heures.

Le PSG toujours dans l'attente concernant Kylian Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé a un impact considérable sur le mercato estival du Paris Saint-Germain. Pour le moment, il est difficile de savoir où jouera l'attaquant français à la reprise du championnat, mais sa volonté de quitter librement le club de la capitale fait mal au PSG. Car si cela venait à se confirmer, les finances du club francilien en prendrait un sacré coup, et c'est sans doute ce qui complique la tâche des dirigeants parisiens dans la quête du futur numéro 9.

Pour rappel, Kylian Mbappé a jusqu'au 31 juillet pour livrer sa décision finale. Derrière, si l'attaquant français décide de maintenir sa position, le PSG sera dans l'obligation de le vendre, pour ensuite peut-être réussir à mieux se projeter sur la fin du mercato estival.