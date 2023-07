À la recherche d'un calibre au poste de numéro 9, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, s'active pour recruter l’attaquant vedette de Tottenham, Harry Kane.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi prend les choses en main pour Harry Kane

D’après les renseignements de L’Équipe, le Paris Saint-Germain a concrètement annoncé son envie de faire venir Harry Kane ces derniers jours. Alors qu’il avait comme préférence le Bayern Munich, le fait que le club de la capitale française ne lâche pas le dossier aurait particulièrement fait réfléchir le capitaine de Tottenham.

À 29 ans et toujours en quête de son premier trophée majeur en club, le natif de Londres est aujourd'hui la priorité de Nasser Al-Khelaïfi, qui se serait rendu à Londres, où il a pu échanger avec Daniel Levy, ces derniers jours. Le président des Spurs réclamerait 100 millions d’euros pour libérer Harry Kane, qui ne fermerait pas forcément la porte au Paris SG. D’ailleurs, les choses semblent de plus en plus se préciser pour l’arrivée de l’Anglais dans la Ville Lumière.

La femme de Harry Kane se renseigne sur les logements parisiens

L’Équipe précise que les décideurs parisiens ont fait appel au célèbre agent de joueurs Pini Zahavi, proche de Nasser Al-Khelaïfi et de Daniel Levy, pour débloquer le dossier Harry Kane. L’homme d’affaires israélien tente désormais de faire comprendre au patron de Tottenham qu'il est de son intérêt de vendre son numéro 10 au Paris Saint-Germain. RMC Sport ajoute même que l'affaire avancerait dans le bon sens entre les différentes parties prenantes dans ce dossier.

« En privé, Nasser Al-Khelaïfi se montre très optimiste sur ce dossier et imaginerait déjà Kane avec le maillot parisien. Cet optimisme a pu être récemment alimenté par la femme de Harry Kane, qui s’est discrètement renseignée sur les logements parisiens », assure le média sportif. Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi parviendra à réaliser ce très gros coup en attaque.