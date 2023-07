On arrête plus Pablo Longoria. Après Ruben Blanco, qui passe sa visite médicale ce dimanche, le président de l’OM a également bouclé un gros coup en attaque.

Mercato OM : Accord total pour le transfert d’ Iliman Ndiaye

Troisième de la dernière saison, l’Olympique de Marseille s’arme pour le prochain exercice 2023-2024 pour viser encore plus loin en Ligue 1. Après Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, l'OM s’apprête ainsi à accueillir une troisième recrue offensive sur ce mercato estival. Au terme de plusieurs semaines de longues tractations, les dirigeants marseillais et leurs homologues de Sheffield United sont parvenus à un accord total pour le transfert du milieu offensif Iliman Ndiaye.

D’après les informations du journaliste français Abdellah Boulma, « l’OM et Sheffield United ont trouvé un accord pour le transfert d’Iliman Ndiaye » ce dimanche. Une information rapidement confirmée par son confrère italien Fabrizio Romano : « Accord scellé avec Sheffield. Ndiaye va signer jusqu’en juin 2028 comme nouveau joueur de l’OM après de longues et difficiles négociations – une grosse signature de plus. » L’international sénégalais de 23 ans est attendu dès ce dimanche sur la Canebière afin de passer sa visite médicale, avant de parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028.

Aucun montant n’a été dévoilé par les deux journalistes, mais les derniers échos parlaient d’un prix compris 15 et 20 millions d'euros pour le transfert d’Iliman Ndiaye. Sauf énorme revirement de dernière minute, après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, et alors que Ruben Blanco passe sa visite médicale ce dimanche pour s’engager définitivement avec l’OM pour trois ans, Iliman Ndiaye devrait être la sixième recrue estivale de Pablo Longoria. Un renfort de plus pour le collectif de Marcelino.