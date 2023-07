À la recherche de renforts offensifs pour compléter l’effectif de Marcelino, l’OM serait parvenu à un accord l’attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye.

Mercato OM : Un contrat de 5 ans attend Iliman Ndiaye à Marseille

Avec l’incertitude qui entoure de plus en plus la situation d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille veut rapidement étoffer son effectif avec l’arrivée d’un ou deux renforts en attaque. Ce samedi, le quotidien L’Équipe révèle ainsi que Pablo Longoria et les siens auraient trouvé un accord contractuel avec Iliman Ndiaye. Après un bref passage au centre de formation de l’OM, l’international le joueur de 23 ans est allé poursuivre son apprentissage en Angleterre, où il vient de réaliser une excellente saison sous le maillot de Sheffield United.

Déterminé à revenir s’imposer sur la Canebière, l’international sénégalais a refusé une offre d’Everton pour revenir en France. Iliman Ndiaye a donc rapidement accepté les conditions salariales du club marseillais sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Mais l’Olympique de Marseille devra ensuite trouver un terrain d’entente avec leurs décideurs de la formation britannique, qui se montre assez gourmande, pour finaliser l’opération.

Sheffield United se montre gourmand pour Iliman Ndiaye

Récemment, les médias britanniques ont évoqué un montant de 20 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat d'Iliman Ndiaye. Fin négociateur, Pablo Longoria pousse de son côté pour régler le deal en dessous de ce montant. Mais si l’OM souhaite boucler le dossier assez rapidement pour permettre à son entraîneur Marcelino de préparer au mieux sa campagne de pré-saison, Sheffield United temporise et veut prendre son temps, même si le promu en Premier League est bien conscient de la volonté du joueur de rejoindre uniquement Marseille.