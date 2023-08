C'est officiel, un prodige a quitté le Stade Rennais pour s'engager avec Wolfsburg. Le milieu a signé un contrat de cinq ans avec le club allemand.

Mercato Stade Rennais : La deuxième plus grosse recrue de l'histoire du club

Après d'intenses négociations ces dernières semaines, le club allemand de Wolfsburg est parvenu à ses fins en enrôlant l'international croate, Lovro Majer. Le milieu de terrain du Stade Rennais ces deux dernières saisons, s'est engagé, ce mercredi, pour cinq ans contre un montant de 35 millions d'euros, bonus compris.

Lovro Majer devient ainsi la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de Wolfsburg, juste derrière le transfert de Julian Draxler de Schalke 04 porté à 43 millions d'euros en août 2015. L'été dernier, l'Atlético de Madrid avait tenté d'arracher l'international croate des mains du Stade Rennais, en proposant la somme de 40 millions, mais le board rouge et noir avait décliné la proposition.

"Joueur créatif et techniquement doué, il a prouvé ses qualités en France ces deux dernières années. Il a également une expérience internationale avec Rennes en Ligue Europa et le Dinamo Zagreb en Ligue des champions. Avec Lovro, nous serons encore plus flexibles au milieu de terrain à l'avenir, il peut être utilisé au centre, mais il a aussi ses atouts à l'extérieur", a déclaré le directeur sportif de Wolfsburg, Sebastian Schindzielorz.

Un nouvel attaquant au Stade Rennais ?

Si le départ de Lovro Majer vers Wolfsburg semble déjà compensé par l'arrivée d'Enzo Le Fée et la dernière en date de Nemanja Matic, débarqué de l'AS Roma, lundi, pour deux ans, le Stade Rennais pourrait recruter un nouvel attaquant pour faire le plein. Car oui, ces deux dernières semaines de mercato estival devraient réserver quelques surprises.

À commencer par le départ de Jérémy Doku qui s'accélère ces dernières heures. L'international belge tient un accord pour rejoindre Manchester City, le board du SRFC réclame au moins 50 millions d'euros pour le lâcher, ce qui représenterait une vente record pour le club breton. L'arrivée d'un nouvel attaquant dépendra donc d'un départ de Jérémy Doku cet été.