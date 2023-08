Comme au FC Barcelone à l’été 2017, Ousmane Dembélé va remplacer Neymar au PSG. Le club de la capitale a officialisé la nouvelle ce jeudi matin.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé récupère le numéro 10 de Neymar

La grande révolution au Paris Saint-Germain est désormais effective depuis mardi soir et le départ de Neymar en Arabie saoudite dans le club d’Al-Hilal. En quittant la capitale française après avoir passé six saisons en Ligue 1, l’international brésilien laisse derrière lui son fameux numéro 10. Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ont trouvé le candidat idéal pour porter ce numéro et prendre ainsi la place de Neymar dans les vitrines de la boutique officielle des Rouge et Bleu.

Le site officiel du Paris SG a dévoilé ces dernières heures que le numéro 10 des Rouge et Bleu se nomme désormais Ousmane Dembélé. Après lui avoir succédé au FC Barcelone en récupérant son numéro 11, le milieu offensif français de 26 ans récidive au Paris Saint-Germain, alors que le numéro 23 de Julian Draxler, qui n’est plus désiré à Paris, devait en principe lui revenir.

Visiblement, le champion de France en titre a changé d’avis et a décidé de lui envoyer un message fort sur sa place dans le projet parisien. Réintégré dans le groupe professionnel après trois semaines de mise à l’écart suite à sa décision de ne pas prolonger son contrat, qui expire l’été prochain, Kylian Mbappé conserve finalement son numéro 7. D’ailleurs, les supporters parisiens devraient en avoir le coeur net dès ce week-end.

Ousmane Dembélé dans le groupe pour le voyage à Toulouse

Tenu en échec par le FC Lorient lors de la 1ère journée de Ligue 1 (0-0), au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain se rendra au Stadium pour affronter le Toulouse FC, samedi. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien Luis Enrique pourrait lancer sa dernière recrue Ousmane Dembélé au coup d'envoi. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien ailier du FC Barcelone et son ami Kylian Mbappé se sont entraînés normalement mercredi et devraient faire partie du groupe pour le déplacement à Toulouse.