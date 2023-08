En pleine préparation de la 2e journée de Ligue 1 face à Toulouse samedi, Luis Enrique, coach du PSG, a reçu une bonne nouvelle pour un défenseur.

PSG : Nordi Mukiele attendu dans le groupe dans 15 jours

Opéré à la mi-avril en Finlande de sa lésion aux ischio-jambiers, Nordi Mukiele a suivi son protocole de récupération à la lettre et devrait bientôt pouvoir retrouver ses partenaires sur le terrain. En effet, le quotidien L'Équipe indique que le latéral droit de 25 ans pourrait être disponible d'ici une quinzaine de jours, même si le staff médical du club de la capitale française joue logiquement la carte de la prudence pour éviter une rechute.

Le retour de l’ancien défenseur de Montpellier sera une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui disposera ainsi d’une option supplémentaire pour reposer de temps en temps Achraf Hakimi à droite, mais aussi offrir une nouvelle solution dans l'axe de la défense. Absent des terrains depuis le 8 mars dernier et le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Nordi Mukiele a d’ailleurs repris l’entraînement collectif ce mercredi au Campus PSG, alors qu’une indisponibilité de quatre à six mois était annoncée.

Deux joueurs se sont entraînés à part

Toutefois, Kang-In Lee et Warren Zaïre-Emery se sont entraînés à part ce mercredi. Luis Enrique devrait en dire plus sur leur situation dans sa conférence de presse d’avant-match. Réintégré dans le groupe principal après trois semaines de mise à l’écart, Kylian Mbappé a participé normalement à la séance et sera dans le groupe contre Toulouse ce week-end. Tout comme la dernière recrue du PSG, Ousmane Dembélé.