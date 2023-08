Un dossier chaud de l’ASSE en cette fin de mercato s'anime. Un concurrent est arrivé sur les rangs pour le milieu de terrain convoité en Ligue 2.

Concurrence pour l'ASSE, Bordeaux aussi veut Florian Tardieu

Kévin Van Den Kerkhof de Bastia, Ado Onaiwu de Toulouse ou encore Florian Tardieu de l’ESTAC sont associés à Saint-Etienne avant la clôture du mercato. L’ASSE aurait lancé une dernière tentative pour récupérer le milieu de terrain de Troyes. Son profil est validé par Laurent Batlles qui l'a dirigé dans l’Aube, durant deux saisons (2019-2021). Il était l’un des joueurs importants de l’équipe troyenne promue en Ligue 1 en mai 2021 sous les ordres de l’actuel entraîneur des Verts.

Si les premiers échanges entre les responsables de Saint-Etienne et de Troyes, pour la signature de Florian Tardieu dans le Forez, ont bien été engagés, elles n’ont pas abouti à un accord pour l’instant. De plus, une menace a été détectée ces dernières heures. Selon les informations de Santi Aouna, Bordeaux est aussi intéressé par le profil du joueur de l’ESTAC. Comme l’ASSE, les Girondins ont transmis une offre à Florian Tardieu, d’après le journaliste de Foot Mercato.

Mercato ASSE : Florian Tardieu préfère Saint-Etienne à Bordeaux

Malgré cette concurrence de dernière minute, l'ASSE aurait une longueur d’avance dans ce dossier. Comme le révèle Peuple-Vert, l’expérimenté joueur souhaite quitter Troyes et rejoindre son ancien coach chez les Verts. « La volonté commune de Florian Tardieu et de Laurent Batlles de travailler de nouveau ensemble joue en la faveur de l'ASSE », a indiqué la source. Sauf que le club aubois n’a pas dit son dernier mot. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en juin 2024 et n’est donc pas libre. Sa valeur sur le marché des transferts est d'ailleurs estimée à 2 millions d'euros, un montant qui n’est pas dans les cordes des Verts.

Cependant, Loïc Perrin et Laurent Batlles espèrent, jusqu’à la dernière minute du mercato, la signature de Florian Tardieu, sans indemnité de transfert. En effet, il pourrait être libéré de sa dernière année de contrat afin de s’engager gratuitement avec le club de son choix. D’après le média spécialisé, « la possibilité de voir Troyes libérer Tardieu existe désormais ». Comme premier indice, il n’a joué que 9 minutes avec l’équipe de Patrick Kisnorbo en Ligue 2, lors de la 4e journée ce week-end.