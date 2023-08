À trois jours de la clôture du marché des transferts, le PSG continue son pressing auprès de la direction de l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani.

Cette fois pourrait bien être la bonne. Après plusieurs tentatives et trois refus après des offres de 60, 70 et 80 millions d’euros, le Paris Saint-Germain n’abandonne pas et continue de pousser pour obtenir le transfert de Randal Kolo Muani. En effet, selon les toutes dernières informations relayées par le quotidien L’Équipe, les dirigeants du club de la capitale française auraient soumis une nouvelle offre à leurs homologues de l’Eintracht Francfort.

Celle-ci serait de 65 millions d'euros, hors bonus, plus Hugo Ekitike. Une proposition qui pourrait bien faire mouche puisque le club allemand ferait de l’attaquant parisien sa cible prioritaire pour remplacer éventuellement son numéro 9. Mais le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport assure que le deal est encore loin d’être bouclé.

Hugo Ekitike fait traîner les choses pour Randal Kolo Muani

Le média sportif explique que ces dernières 24 heures, les positions se sont éloignées entre le Paris Saint-Germain et l'Eintracht Francfort dans les pourparlers pour Randal Kolo Muani. Le club allemand continue de réclamer près 100 millions d'euros, mais le champion de France en titre ne semble pas vouloir aller dans ce sens. À en croire la source, « la dernière offre parisienne (70 M€ + bonus) a été refusée par le club allemand. Afin de trouver une solution pour que le transfert se fasse, Paris pense à faire une nouvelle offre incluant Hugo Ekitike. »

Seulement, l’ancien joueur du Stade de Reims n'aurait pas encore trouvé un accord contractuel avec les Aigles. D’ailleurs, Ekitike aurait d’ores et déjà repoussé deux propositions de la formation allemande, alors que plusieurs clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt pour le partenaire de Kylian Mbappé. Selon L’Équipe, "la décision du natif de Reims sera un moment important de la finalisation ou non de ce transfert."