En plus d’Angers SCO, deux autres clubs de Ligue 2 s'intéressent à Thomas Monconduit. Par ailleurs, une offre de l'ASSE a été repoussée.

Mercato ASSE : Thomas Monconduit très sollicité en Ligue 2

Tout reste encore possible en cette fin du mercato. Comme l’avait indiqué Loïc Perrin, des départs sont encore possible à l’ASSE. « Le mercato se terminera le 1er septembre, comme pour tout le monde. Je ne sais pas ce qui pourra se passer au niveau de notre effectif et des sollicitations qu'on pourra avoir pour nos joueurs. On va rester à l’affût d’une opportunité qui peut se présenter », avait-il déclaré, en conférence de presse. Mardi, Foot Mercato a révélé l’intérêt d’Angers SCO pour Aïmen Moueffek et Thomas Monconduit.

Les deux milieux pourraient quitter Saint-Etienne dans les derniers instants du mercato. Le club ligérien ne les retiendrait pas si les offres conviennent. À la surprise générale, Thomas Monconduit est très convoité en Ligue 2 ces dernières heures. Selon les informations du quotidien Le Progrès, le profil du milieu défensif de 32 ans plaît aussi à deux autres clubs, dont l’identité n'a été pas dévoilée. Thomas Monconduit a encore deux ans de contrat à l’ASSE, soit jusqu'en juin 2025. Sa valeur marchande est estimée à 800 000 euros.

Une offre de Saint-Etienne repoussée pour Junior Olaitan

Dans le sens des arrivées, une piste secrète de l’ASSE a été révélée. D’après les indiscrétions de Peuple-Vert, les Stéphanois ont transmis une offre de 300 000 € aux Chamois Niortais pour Junior Olaitan (21 ans). Mais cette proposition jugée insuffisante a été repoussée par les responsables de Niort. La valeur du jeune milieu offensif est de 500 000 euros, selon Transfermarkt. Cependant, les décideurs de Saint-Etienne n’auraient pas l’intention d’augmenter leur offre.