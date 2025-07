Mercato PSG: Luis Enrique prévient déjà Gianluigi Donnarumma

Si Gianluigi Donnarumma pense à rester au PSG pour honorer son contrat jusqu’à son expiration, Luis Enrique, l’entraîneur des Rouge et Bleu, aurait déjà les idées claires concernant son équipe de type pour la saison prochaine.

Mercato : Gianluigi Donnarumma n’exclut pas de rester au PSG

D’après les informations du tabloïd britannique The Telegraph, les dirigeants de Manchester United auraient entamé des négociations avec le Paris Saint-Germain pour un transfert de Gianluigi Donnarumma, qui refuse de prolonger son contrat qui expire en juin 2026. Ne souhaitant pas voir le portier italien partir gratuitement comme Kylian Mbappé, le Paris SG s’est résolu à le vendre dès cet été pour miser sur Lucas Chevalier la saison prochaine.

Lisez aussi : Mercato PSG : Le départ de Gianluigi Donnarumma validé !

À voir

Mercato OM : Après Paixao, une autre arrivée imminente !

Cependant, le journaliste Fabrizio Romano assure ce jeudi que « Gigio Donnarumma et son entourage n’excluent pas de rester au Paris Saint-Germain. Même si son contrat expire en juin 2026 et que Chevalier arrive bientôt, Gigio pourrait rester et se battre pour sa place comme il l’a fait avec Navas et ensuite, décider de son avenir dans les prochains mois. » Une telle décision pourrait avoir des conséquences sur la situation du joueur.

Luis Enrique a tranché en faveur de Lucas Chevalier

Face au blocage dans les discussions avec Gianluigi Donnarumma, le Paris SG a trouvé un accord de principe avec le LOSC Lille pour le transfert de Lucas Chevalier pour un montant de 40 millions d’euros, bonus compris.

Convaincu par Luis Enrique, le numéro 2 de l’équipe de France est déjà assuré d’être numéro 1 à Paris la saison prochaine. Pour RMC Sport, le journaliste Fabrice Hawkins explique notamment que l’entraîneur parisien ne compte plus sur l’Italien de 26 ans.

Lisez aussi : Mercato : Départ acté pour Gianluigi Donnarumma au PSG ?

À voir

OL Mercato : Une solution trouvée pour Matt Turner

« Donnarumma ? Ça va être l’un des dossiers chauds de cet été, en tout cas de ce mois d’août. Tout simplement parce qu’il y a une volonté de la direction sportive et de Luis Enrique de faire venir Lucas Chevalier. À partir de ce moment, il faut faire quelque chose de Donnarumma.

Au PSG, on aimerait clairement qu’il trouve un club et qu’il quitte le Paris Saint-Germain pour laisser la place à Chevalier. C’est l’objectif. Maintenant, il a un contrat jusqu’à l’année prochaine et il peut s’il le souhaite aller au bout de son contrat », a révélé le spécialiste mercato. Gianluigi Donnarumma sait donc à quoi s’attendre s’il souhaite absolument aller jusqu’au bout de son engagement à Paris.