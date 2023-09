Le 06 septembre 2023 à 00:46

Le récent transfert de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain a fait des malheureux au sein de son ancien club, l'Eintracht Francfort. Raillé par les Ultras du club allemand, le nouvel avant-centre du PSG vient de réagir et il a frappé fort.

Raillé par les fans de Francfort, Randal Kolo Muani frappe fort

L'attaquant de 24 ans, originaire de Bondy, avait suscité la controverse en demandant publiquement à l'Eintracht Francfort de le libérer afin qu'il puisse rejoindre le PSG. Cette demande avait provoqué une certaine animosité parmi les supporters des Aigles allemands, qui avaient affiché une banderole au stade avec le message incisif : "Kohle Muani - L'argent ne change pas le caractère, il ne fait que le révéler".

En réponse à cette critique acerbe, Randal Kolo Muani a décidé de supprimer toutes les publications liées à l'Eintracht Francfort de son compte Instagram. Ce geste symbolique a envoyé un message clair : le divorce entre le joueur et son ancien club est désormais complet, et il tourne définitivement la page sur cette période de sa carrière.

Cette décision radicale a suscité diverses réactions dans le monde du football. Certains estiment que Kolo Muani aurait pu choisir une voie plus diplomatique pour exprimer son mécontentement, tandis que d'autres soutiennent son droit de réagir à la banderole provocatrice des supporters allemands.

Ce geste symbolique ne fait que renforcer l'intérêt autour de l'histoire de Kolo Muani et de son transfert au PSG. Alors que le joueur s'apprête à commencer une nouvelle aventure au Paris Saint-Germain, l'attention se porte dorénavant sur la manière dont il s'intégrera à l'équipe parisienne qui espère passer un cap avec son arrivée dans ses rangs.

Le mercato estival 2023 a réservé de nombreuses surprises, mais le geste radical de Kolo Muani envers l'Eintracht Francfort demeure l'un des moments les plus mémorables de cette période de transferts. Il illustre parfaitement la passion et les enjeux qui entourent le football professionnel et continue de susciter des débats enflammés parmi les supporters et les observateurs du sport roi.