Le transfert de Niels Nkounkou à l’Eintracht Francfort en Bundesliga est toujours au point mort, alors qu’il reste un peu plus d’une semaine avant la fin du mercato.

Mercato ASSE : Niels Nkounkou va-t-il rejoindre l’Eintracht Francfort ?

Niels Nkounkou a rejoué avec l’ASSE samedi dernier, après avoir manqué les deux premières journées du championnat. En instance de transfert à l’Eintracht Francfort, il avait été écarté du groupe de Laurent Batlles un temps. Le départ de défenseur en Bundesliga est toujours en attente. Mardi, Foot Mercato a fait savoir que Saint-Etienne a repoussé une nouvelle offre de Francfort pour son piston gauche. Cette proposition est pourtant supérieure aux 6 millions d’euros refusés en juillet. En effet, l’ASSE espère finaliser la signature de Niels Nkounkou avec le club allemand pour 10 millions d'euros, car Everton doit toucher 30 % de la plus-value de ce transfert.

Le joueur de 22 ans, qui a déjà un accord avec le club basé à Francfort, a pourtant été catégorique dans ses propos confiés à L'Équipe, il y a quelques semaines. Il ne veut plus jouer en Ligue 2 avec Saint-Etienne. « J’ai l’ambition de jouer en première division […]. S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution. Quand j'ai été mis au courant de la possibilité de signer là-bas (à Francfort), j'ai tout de suite donné mon accord (pour une signature, ndlr). »

Pourquoi l'ASSE devrait accepter la signature de Niels Nkounkou à Francfort ?

Après avoir ouvert une porte de sortie, Niels Nkounkou espère que la direction de l'ASSE acceptera de le laisser partir en Bundesliga. « Il faut régler ma situation avec Saint-Étienne qui est compliquée », avait-il glissé dans le quotidien sportif. Selon Peuple-Vert, Loïc Perrin et les décideurs du club ligérien devraient transférer l'international Espoir français, car il n’est pas dans de bonnes dispositions pour être performant, comme il l’avait été lors des six derniers mois la saison dernière (6 buts et 7 passes décisives en 20 matchs de Ligue 2).

« La performance de Niels Nkounkou contre Quevilly-Rouen a montré que le piston gauche n’aurait pas dû jouer ce match. Effectivement, son apport offensif a été faible comme en attestent ses statistiques. Son manque d’entrain et d’envie dans ses replis défensifs ont mis en difficulté ses coéquipiers. Le joueur a disputé cette rencontre avec l'intention cachée de ne pas se blesser. Tous les observateurs ont constaté que le joueur n'a pas été celui qu'il était la saison dernière », a souligné le média spécialisé.

Niveau statistiques, le défenseur n’a pas tiré une seule fois au but. Il a réussi 3 dribbles sur 6, a gagné 3 duels offensifs sur 12, n’a touché aucun ballon dans la surface de réparation de Quevilly et a été signalé hors jeu à deux reprises.