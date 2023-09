Cet été, le PSG s’est montré très actif sur le marché des transferts avec 11 recrues, mais attend encore l’hiver pour régler d’autres dossiers brûlants.

Hugo Ekitike n’a pas « l’intention de partir dans un championnat exotique »

Annoncé sur le départ cet été, Hugo Ekitike n’a pas quitté le Paris Saint-Germain. Pressenti du côté de la Bundesliga pour aller remplacer Randal Kolo Muani, l’attaquant de 21 ans a refusé de rejoindre les rangs de l’Eintracht Francfort. Si le marché est encore ouvert dans certains pays, dont la Grèce, la Turquie, et notamment en Arabie saoudite ou encore au Qatar, l’ancien buteur du Stade de Reims n’aurait pas prévu de partir dans un championnat exotique, selon les informations recueillies par Laurent Perrin.

« Ekitike a 21 ans et il n’a pas du tout l’intention de partir dans un championnat exotique. Il a refusé Francfort, car la proposition était beaucoup trop basse par rapport à son salaire actuel », explique le journaliste du quotidien Le Parisien, qui ajoute que l’international espoir Hugo Ekitike pourrait toutefois envisager un départ lors de la prochaine fenêtre des transferts de janvier.

Hugo Ekitike : « Il lui faut attendre la prochaine fenêtre de mercato »

Transféré définitivement au Paris Saint-Germain cet été contre un chèque de 35 millions d’euros, Hugo Ekitike ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Barré par une rude concurrence à son poste, avec notamment Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Marco Asensio, le natif de Reims pourrait passer les six prochains mois sans jouer avec les Rouge et Bleu. Une situation qui pourrait bien le pousser à envisager un changement d’air lors du prochain mercato hivernal.

« Il lui faut attendre la prochaine fenêtre de mercato (du 1er eu 31 janvier 2024) pour trouver un nouveau point de chute. À Paris, il ne jouera plus », indique le journaliste Laurent Perrin lors d’une session questions/réponses. Présent en conférence de presse ce lundi, le nouveau sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, Thierry Henry, a d’ailleurs envoyé un message clair au jeune attaquant sur sa situation actuelle.

« Je ne vais pas raconter la discussion que l'on a eue, mais il sait ce qu'il doit faire. Non pas ce que j'attends : juste ce qu'il doit faire. On verra bien ce qu'il va se passer, mais ce n'est pas évident de se retrouver dans ce genre de situation (…) Mais le combat à Paris devant va être terrible », a déclaré le technicien tricolore.