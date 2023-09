Alors que Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, il n'a pas encore prolongé son contrat, et une terrible confirmation est tombée ce mardi.

Mercato PSG : Kylian Mbappé n'a pas l'intention de prolonger

Il a agité tout l'été, et n'a jamais été aussi proche de quitter le PSG. Finalement, Kylian Mbappé est toujours à Paris, et sera à la disposition de Luis Enrique cette saison après une mise à l'écart temporaire lors de la préparation estivale. En parallèle, Nasser Al-Khelaïfi continue de travailler pour tenter d'obtenir la prolongation de l'attaquant français. Mais ce mardi, El Chiringuito a remis le feu aux poudres.

L'émission espagnol est revenue sur le dossier Kylian Mbappé, et un journaliste a fait des révélations fracassantes au sujet du joueur de l'Équipe de France. Il affirme que le numéro 7 parisien aurait dit au Real Madrid "qu'il était tranquille" et "qu'il ne prolongerait pas son contrat." Des déclarations qui vont faire jaser, aussi bien en Espagne qu'en France. Pour rappel, si le natif de Bondy ne prolonge pas son bail, il sera libre au mois de juin prochain.

Kylian Mbappé pleinement investi avec le PSG

Malgré tout ce qui s'est passé cet été à son sujet, Kylian Mbappé répond présent en ce début de saison avec le PSG. Absent lors de la 1ère journée face au FC Lorient au Parc des Princes (0-0), l'attaquant français est revenu la semaine suivante à Toulouse, où il a notamment ouvert son compteur sur penalty lors du match nul 1-1 entre les deux équipes.

Face à Lens (3-1) et à Lyon (4-1), Kylian Mbappé s'est offert un doublé, et comptabilise déjà un total de 5 buts inscrits en seulement trois matchs de championnat disputés. Moins en vue avec les Bleus jeudi dernier face à l'Irlande, le joueur de 24 ans aura à coeur de briller ce mardi soir face à l'Allemagne, avant de revenir à Paris et de préparer la réception de l'OGC Nice vendredi soir.