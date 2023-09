Futur attaquant du Real Madrid, Endrick s'est confié sur la possible arrivée de Kylian Mbappé. Le prodige offensif brésilien espère son transfert en 2024.

Mercato PSG : Endrick espère un transfert de Kylian Mbappé en 2024

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l'histoire n'est pas prête de s'arrêter. Alors que l'attaquant français n'est même pas un joueur de la Casa blanca, son avenir y est toujours lié par la presse. Et pour cause, les déclarations se succèdent chez les Merengues.

En juin dernier, Eduardo Camavinga s'était exprimé au sujet de la possible arrivée de son compatriote au Real : « Comme vous avez pu le voir, il (Mbappé) a parlé... Je n'ai rien à dire de plus. Mais s'il est amené à venir, je serais très heureux » avait-il déclaré auprès de L'Équipe, après l'annonce de la non-prolongation du Bondynois. Cette fois, c'est Endrick qui a pris la parole. Dans un entretien pour TNT Sports BR, il a également donné son opinion sur le sujet : « Mbappé ? Je suis un fan de Madrid, donc plus il y a de bons joueurs, mieux c'est. Ce serait fantastique ! ».

Le PSG espère toujours la prolongation de Kylian Mbappé

Face à la concentration médiatique autour de l'avenir de Kylian Mbappé, le Paris-Saint-Germain espère toujours sa prolongation. Pour le moment, l'international tricolore n'a pas pris de décision finale, bien que l'émission El Chiringuito estime qu'il n'étendra pas son bail au-delà de 2024. Ainsi, la situation joue toujours en la défaveur du club de la capitale, qui devra céder son joueur libre l'été prochain si rien ne bouge. De son côté, « Kyky » est ouvert à la discussion depuis août dernier. Un progrès par rapport au début de l'été, où il ne voulait pas entendre parler d'une prolongation de contrat.

D'après les dernières rumeurs, Kylian Mbappé serait prêt à étendre son bail pour permettre à son club de le vendre l'été prochain. Le recrutement de ses copains, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, pourrait également l'inciter à rester jusqu'en 2025 selon Foot Mercato. Encore une fois, la clé se trouve dans le clan Mbappé, dont les décisions sont toujours difficiles à anticiper.