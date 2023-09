Quelques mois après son licenciement au poste d’entraîneur du PSG, Christophe Galtier est revenu sur son passage sur le banc du club de la capitale.

Mercato PSG : Christophe Galtier pousse un coup de gueule sur Paris

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier n’aura duré qu’une année. Une saison après son arrivée, l'entraîneur de 57 ans a été démis de ses fonctions pour laisser la place à Luis Enrique. Au micro de Canal Football Club, l’emblématique entraîneur de l’AS Saint-Étienne est revenu sur son passage dans la capitale avec notamment un coup de gueule envers les médias concernant le traitement auquel il a eu droit avec son équipe.

« Si moi natif de Marseille, j'ai pris du plaisir à entrainer le PSG ? Oui, et j'ai travaillé avec un très bon groupe, à l'opposé de ce que les médias en ont fait. Tout est amplifié : une étincelle, on en fait un volcan, une parole c'est un roman, et un geste est un film », a confié Christophe Galtier, qui a également annoncé la couleur pour son avenir.

Christophe Galtier n’a pas souhaité reprendre rapidement après Paris

Désormais libre de tout engagement, Christophe Galtier peut aisément s’engager dans le projet de son choix. Seulement, l’ancien coach de Kylian Mbappé n’a pas voulu se précipiter. En effet, profitant de même entretien avec la chaîne cryptée, Galtier a souhaité prendre un peu de repos avant de revenir sur un banc.

Pour autant, « La Galette » n’a pas manqué de sollicitations cet été afin de reprendre du service. « Mon avenir ? Certains clubs m'ont contacté ou ont souhaité me contacter. Ça me rassure sur le fait que ma place est sur un banc de touche et non pas devant la télévision en train de regarder les matchs. Est-ce que j'aurais pu reprendre rapidement ? Oui, mais je ne l'ai pas souhaité », a révélé Galtier sur la chaîne cryptée.