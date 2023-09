Pour le choc de la cinquième journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice, Luis Enrique pourrait procéder à des choix forts dans la composition d’équipe du PSG.

PSG-OGC Nice : Une attaque Kolo Muani, Ramos, Mbappé ?

Après deux matchs nuls inauguraux contre le FC Lorient et le Toulouse FC, le Paris Saint-Germain a enchaîné deux victoires retentissantes face au RC Lens (3-1) et l’Olympique Lyonnais (4-1). Désormais 2e du championnat derrière l’AS Monaco, le champion de France en titre compte bien mettre la pression sur Wissam Ben Yedder et ses partenaires.

D’après les informations de L’Équipe, Marquinhos et Manuel Ugarte devraient être laissés au repos après avoir joué tardivement avec le Brésil et l’Uruguay cette semaine. Danilo Pereira débutera donc en défense, tandis que Carlos Soler sera aligné dans l’entrejeu. Pour le reste, Milan Skriniar, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez tiendront leur place en défense.

Au milieu de terrain, le prodige Warren Zaïre-Emery a des chances d’enchaîner aux côtés de Vitinha. Devant, Kylian Mbappé devrait être titulaire aux côtés de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Ousmane Dembélé pourrait laisser sa place dans le couloir droit à Kolo Muani, ce qui laisserait le champ libre à l’international portugais de 22 ans au poste de numéro 9.

De son côté, le journal Le Parisien annonce un onze de départ différent au niveau de l’attaque. Ousmane Dembélé pourrait tenir sa place au poste d’ailier droit tandis que Bradley Barcola pourrait être le remplaçant idoine de Kylian Mbappé, si ce dernier n’est pas en mesure de tenir sa place au coup d’envoi. Randal Kolo Muani serait alors préféré à Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque.

La compo probable du PSG :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez

Milieux : Soler, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Kolo Muani, Ramos, Mbappé

La compo probable de l’OGC Nice :

Gardien : Bulka

Défenseurs : Atal, Todibo, Dante (c), Bard

Milieux : Sanson, Ndayishimiye, Thuram

Attaquants : Laborde, Moffi, Boga