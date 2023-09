Sorti sur blessure jeudi soir lors du match nul du Toulouse FC face à l'Union Saint-Gilloise, une terrible nouvelle est tombée pour un cadre du Téfécé.

Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal absent plusieurs mois

En plus d'avoir perdu deux points, le Toulouse FC a également vu l'un de ses cadres sortir sur blessure. Touché au genou, Zakaria Aboukhlal ne va pas retrouver les terrains de sitôt. Sur les réseaux sociaux ce vendredi, le Téfécé a indiqué que son joueur serait absent pour au moins plusieurs mois en attendant que d'autres examens soient réalisés. "Notre attaquant Zakaria Aboukhlal sera éloigné des terrains plusieurs mois. De nouveaux examens vont être réalisés afin d'en savoir plus sur la nature de sa blessure et la durée de son absence. Le Club et le groupe envoient toutes leurs forces à Zak' !"

Le pire est donc à craindre pour l'attaquant marocain. Une rupture des ligaments croisés est une hypothèse plus que plausible désormais, et ce serait un véritable coup dur pour le Téfécé.

Face à l'Union Saint-Gilloise, le Toulouse FC peut s'en vouloir

Ils avaient fait le plus dur en ouvrant le score sur pénalty juste avant la pause. Finalement, le Toulouse FC a du se contenter d'un match nul, alors que la victoire était nettement à sa portée. Le prochain rendez-vous européen aura lieu face à Lask au Stadium, là encore un concurrent à la qualification. Cette fois-ci, il faudra impérativement prendre les trois points avant la double confrontation prévue face à Liverpool. Pour cela, il faudra faire preuve de réalisme, afin de convertir les occasions, et se donner les moyens de rêver à la qualification.