OL : Le moment est venu de sonner la révolte à Reims

L'Olympique Lyonnais n'a plus le choix. En déplacement sur la pelouse de Reims dimanche en début d'après-midi, l'avant-dernier de Ligue 1, qui comptabilise seulement deux petits points au compteur va devoir ramener la victoire d'Auguste Delaune pour apaiser les tensions, et éviter d'en créer des nouvelles avec les supporters. Ces derniers sont extrêmement patients depuis le début de la saison, et une mobilisation est prévue samedi à l'aéroport, juste avant le départ des joueurs, pour les encourager.

Arrivé il y a une dizaine de jours, Fabio Grosso s'apprête à disputer son deuxième match à la tête de l'OL. Le bilan de sa première rencontre à Brest n'est pas glorieux, car son équipe n'a absolument rien montré, et aurait même pu s'incliner plus largement sans un Anthony Lopes des grands soirs. Pour cette rencontre à Reims, le technicien lyonnais va faire des choix forts, et les a annoncé ce vendredi.

Lopes, Tagliafico et Cherki titulaires à Reims

Présent ce vendredi en conférence de presse, Fabio Grosso a donné quelques indications sur son onze de départ qu'il compte aligner dimanche face au Stade de Reims. L'entraîneur lyonnais a en effet confirmé les titularisations d'Anthony Lopes, Nicolas Tagliafico, et surtout Rayan Cherki, laissé sur le banc au coup d'envoi du dernier match à Brest. "Pour ce match-là, Lopes, Tagliafico et Cherki, c'est sûr, vont commencer, et pour les autres on verra." Pour rappel, l'OL devra composer sans son attaquant Alexandre Lacazette, suspendu suite à une accumulation de carton jaune.