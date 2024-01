Malgré les arrivées de renforts à l’OL, l’équipe de Pierre Sage a concédé une défaite au Havre AC (3-1), dimanche. Après cet insuccès, David Friio a assuré que le mercato se poursuit pour renforcer Lyon.

Après sa défaite au Havre, l'OL replonge dans la zone rouge

Battu par le Havre AC en Normandie (3-1), l’OL est retombé dans la zone rouge. Les Lyonnais sont 16es et barragistes après leur défaite en tout début de la phase retour du championnat. Cette chute de Lyon lors de la 18e journée de Ligue 1 fait resurgir l’urgence de renforcer le club rhodanien. Deux des trois recrues des Gones : Malick Fofana (ailier, 18 ans) et Adryelson (défenseur central, 25 ans) sont entrés en jeu au Stade Océane. Le premier a remplacé Ainsley Maitland-Niles (70e) et le dernier a joué juste le temps additionnel, en remplaçant Rayan Cherki (90e).

Lyon était déjà mené (3-1) et réduit à 10 contre 11 quand l’international Espoir belge est entré en jeu. Quant à l’arrière brésilien, son entrée a été précipitée par une deuxième expulsion, celle de Duje Caletar-Car. Malick Fofana et Adryelson ne pouvait donc rien changer, car l’OL était déjà sonné.

Mercato : Davdi Friio annonce des arrivées offensives

A la fin de la rencontre perdue, David Friio a assuré que son équipe et lui continuent de travailler pour l’arrivée d’autres recrues à Lyon, notamment en attaque où le club est en panne. « On a pour but d’avoir des entrées offensives », a-t-il réaffirmé. Le directeur sportif et Matthieu Louis-Jean (directeur de la cellule de recrutement) ont encore une quinzaine de jours, jusqu’au 31 janvier, pour enregistrer de nouvelles recrues.

« Nous travaillons d’arrache-pied. On va essayer de construire un effectif pour mener à bien la mission sauvetage », a-t-il rassuré. Rappelons que la troisième recrue de l’OL cet hiver est Lucas Perri (26 ans). C’est un gardien de but brésilien, arrivé de Botafogo, l’autre club de John Textor. Pour les pistes offensives, les plus chaudes mènent vers Arnaut Danjuma (Everton) et Saïd Benrahma (West Ham).