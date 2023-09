Après le match nul frustrant sur la pelouse de Clermont Foot (0-0), un chouchou de Luis Enrique a nourri d’énormes regrets pour sa performance personnelle.

PSG : Bradley Barcola fait son autocritique après Clermont

Titularisé par Luis Enrique ce samedi contre le Clermont Foot, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1, l’ailier droit du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, n’a pas du tout aimé sa performance. Recruté pour 45 millions d’euros, l’ancien milieu offensif attend toujours d’ouvrir son compteur avec les Rouge et Bleu.

« Je n'ai pas réalisé une prestation de haute volée. Je n'ai pas réussi à trouver mes repères. Collectivement, nous avons réussi à créer plusieurs occasions, mais nous n'avons pas réussi à déclencher ce petit déclic pour marquer. Nous avons beaucoup de regrets. Nous avions bien préparé ce match. Livrer une performance comme celle-ci est une grande déception pour nous tous. C'est une contre-performance. Nous avions vraiment l'ambition de remporter ce match et de continuer sur notre lancée. Ces matchs nuls ne nous font pas progresser », a confié l’international espoir français en zone mixte. Pour autant, Bradley Barcola ne compte pas baisser les bras. Il sait même comment les Rouge et Bleu vont se relever après cette contre-performance.

Bradley Barcola : « On doit se remettre dedans »

Tenu en échec par la lanterne rouge, le Paris Saint-Germain a manqué l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat. Après le match, Bradley Barcola a livré une analyse de la situation et averti ses coéquipiers sur la suite de la saison. « On avait bien préparé le match. On est tous déçus de faire une telle prestation. Un match nul ici, c'est une contre-performance. On ambitionnait de gagner et d'enchaîner. Du retard ? Cela ne nous fait pas avancer. Je ne sais pas. On doit se remettre dedans pour gagner nos matchs en Ligue 1 », a ajouté le coéquipier de Kylian Mbappé.