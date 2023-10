En quête de renfort offensif cet été, Chelsea était déterminé à jouer un vilain tour au PSG. Mais les Parisiens ont réussi à avoir le dernier mot.

Mercato PSG : Chelsea était proche de chiper Randal Kolo Muani

Alors que le mercato estival 2023 a officiellement fermé ses portes depuis plus d’un mois, de nouvelles révélations croustillantes émergent du côté du Paris Saint-Germain. Sous l’impulsion de son directeur sportif Luis Campos, le club de la capitale s’est montré hyperactif lors de cette fenêtre de transferts en bouclant l’arrivée d’une douzaine de joueurs, dont Marco Asensio, Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Lucas Hernandez ou encore Ousmane Dembélé.

Randal Kolo Muani fait également partie de cette vague d’arrivée. Après d'intenses négociations avec l’Eintracht Francfort, le PSG est parvenu à boucler le recrutement de l’international français dans les derniers instants du mercato contre un chèque avoisinant les 95 millions d'euros, bonus inclus. Après une seule saison passée au sein du club allemand où il a inscrit 26 buts en 50 matchs, toutes compétitions confondues, l'ancien Nantais signe son retour dans l'Hexagone sous les couleurs parisiennes.

Cependant, Randal Kolo Muani était à deux doigts de prendre la direction de la Premier League où Chelsea l’attendait. En effet, l’insider PSG Inside Actu révèle que les Blues ont lancé une offensive de dernière minute, le 1er septembre dernier, afin de le détourner du PSG. Le club britannique était même disposé à répondre favorablement aux exigences financières de Francfort en posant 100 millions d’euros bonus compris pour finaliser le transfert du joueur de 24 ans.

La volonté de Randal Kolo Muani a décanté la situation

Chelsea semblait visiblement prêt à coiffer le PSG sur le poteau pour Randal Kolo Muani. Mais la volonté de l’attaquant français a joué en faveur des Parisiens. Alors que les dirigeants du club londonien et leurs homologues de Francfort étaient proches de conclure un accord économique, le natif de Bondy refusait de rejoindre l’Angleterre. Il l’a fait savoir à la direction allemande, expliquant qu'il privilégiait un retour en France et a finalement eu gain de cause.

Après de longues discussions, le buteur de l’Équipe de France s’est engagé avec le PSG pour un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2028. Il a inscrit son premier avec Paris lors du Classion contre l’OM et travaille d’arrache-pied afin de vite retrouver son meilleur niveau sous ses nouvelles couleurs.