Au lendemain de son succès éclatant face au PSG, en Ligue des Champions, Newcastle United s’est littéralement payé la tête de Kylian Mbappé.

Newcastle utilise ses défenseurs pour se moquer de Kylian Mbappé

Comme le RC Lens mardi soir, Newcastle United effectuait son grand retour à domicile en Ligue des Champions, 21 ans après. Et les Magpies ont fêté ce retour de la plus belle des manières puisqu’ils ont infligé une sévère correction au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé (4-1). Le club anglais a même poursuivi ses célébrations ce jeudi avec un clin d’oeil spécial à la star et attaquant vedette du PSG. En effet, le club entraîné par Eddie Howe a publié une photo sur son compte officiel Twitter.

Dans cette publication, Newcastle présente une image sur laquelle figurent Kylian Mbappé, Daniel Burn et Fabian Schär, avec comme pour titre : « Deux joueurs de cette photo ont marqué la nuit dernière. » Une manière pour les pensionnaires de St James’ Park de rappeler que leurs deux défenseurs ont trouvé le chemin des filets et pas l’attaquant du Paris SG, passé à côté de son match. Et comme si cela ne suffisait pas, l’enfant de Bondy s’est fait baptiser d’un nouveau nom en Angleterre.

Kylian Mbappé baptisé « Kylian Mbedbug » en Angleterre

Sévèrement critiqué par Daniel Riolo, qui a révélé qu’il était friand des belles sorties nocturnes dans la capitale parisienne, Kylian Mbappé doit encore subir les railleries des supporters anglais sur la toile. Après le naufrage des Rouge et Bleu mercredi soir, le protégé de Luis Enrique a été rebaptisé d’un surnom péjoratif sur les réseaux sociaux.

« Kylian Mbedbug » (bedbug, signifiant punaises de lit en anglais), c’est le surnom donné par un utilisateur anglais sur Twitter. Un post retweeté plus de 13.000 fois et liké plus de 40.000 fois. Des moqueries que les Anglais pourraient payer cher le 28 novembre prochain lors du match retour au Parc des Princes. De bon augure pour le Paris SG qui aimerait bien laver l’affront de St James Park.